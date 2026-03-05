Galatasaray'da 4 sezondur forma giyen Uruguaylı yıldız Lucas Torreira; İstanbul'daki yaşamı, transfer haberleri, milli takım hedefi ve Arjantin'in köklü kulübü Boca Juniors hakkında net mesajlar verdi. Güney Amerika basınına konuşan deneyimli orta saha, sarı-kırmızılı takımdan ayrılma niyetinin olmadığını vurguladı.

Galatasaray'ın orta sahadaki vazgeçilmez ismi Lucas Torreira, hakkında çıkan transfer dedikoduları ve sarı-kırmızılı ekipten ayrılık iddiasına cevap verdi.

"AYRILMAK İSTEMİYORUM"

El Espectador'a konuşan 30 yaşındaki oyuncu, önceliğinin Galatasaray olduğunu belirtti. Torreira, "Takımdan ayrılmak istemiyorum, burada kendimi çok değerli ve mutlu hissediyorum" dedi.

Lucas Torreira, 3-1 kazandıkları Alanyaspor maçına takım kaptanı çıkmıştı.

BOCA JUNIORS AÇIKLAMASI

Güney Amerika kulüplerinin transfer listesinde yer aldığına dair basına yansıyan haberleri değerlendiren yıldız orta saha, "Boca'da (Juniors) oynamak istediğimi söylemekten yoruldum ama beni isteyen yerde oynuyorum. Boca'dan kimse beni transfer için aramadı" itirafında bulundu.

"KIRDIYSAM ÖZÜR DİLERİM"

Uruguay Milli Takımı hedefini vurgulayan Torreira, "Kariyerimin en iyi dönemlerinden birini yaşıyorum. Milli takıma çağrılmak beni çok heyecanlandırıyor. Pes etmiyorum ve 2026 Dünya Kupası'na gitmek istiyorum. Umudumu asla kaybetmiyorum. Bielsa ile hiçbir zaman sorunum olmadı. ABD ile oynadığımız maçtan sonra sosyal medyada paylaştığım gönderiyle onu kırdıysam özür dilerim. Kötü niyetli biri değilim. Her zaman milli takımda olmak istiyorum" şeklinde konuştu.

Torreira, Galatasaray'da 3 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

35 MAÇTA 3 GOL, 4 ASİST

Süper Lig'in en etkili orta saha oyuncularından biri olarak ön plana çıkan Torreira'nın, sarı-kırmızılı kulüp ile 30 Haziran 2028 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor. Urguaylı futbolcu, bu sezon 35 maçta görev yaparken; sahada kaldığı 2651 dakikada 3 gol ve 4 asistlik skor katkısı verdi.

