Kupada turunu atan Galatasaray, Beşiktaş derbisine döndü. Alanya maçında kadroya alınmayan Sallai ve Yunus’un da durumu iyi ve cumartesi günü göreve hazır.

ALİ NACİ KÜÇÜK - Kupada Alanyaspor’u yenerek 4’te 4 yapan ve turunu atan Galatasaray’da rota Beşiktaş derbisine çevrildi. En yakın takipçisinin 4 puan önünde bulunan ve kritik derbiyi kayıpsız atlatmak isteyen sarı kırmızılılarda sakatlardan da iyi haber geldi. Kupa maçının kadrosuna alınmayan Roland Sallai ve Yunus Akgün’ün durumunun düzeldiği ve derbide göreve hazır olduğu belirtildi. Ki bu oyuncuların da takıma katılması ile rekabet üst düzeye çıktı.

TAKTİK ÇALIŞMALAR...

Sezonun ilk devresinde kadro derinliğinde sıkıntı çeken Buruk şimdi ise kadro bolluğunun tatlı telaşı içerisinde. Özellikle de kanat rotasyonunda Buruk karar verebilmiş değil. Buruk ayrıca son haftaların formda ve yenilmez takımı Beşiktaş’a karşı taktik çalışmalarına da başladı. Önde Osimhen’le başlayan baskı anlayışına derbide de devam edecek olan Buruk, orta sahada da üstünlüğü ele alıp erken gol bularak sonuca gitmek istiyor.

