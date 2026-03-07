2026 Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı’na (2026-GUY) katılacak adaylar sınavın gündeminde soru kitapçıkları var. Sınavda çoktan seçmeli 60 soru sorulacak ve adaylara 90 dakika süre verilecek. Peki, 2026-GUY soruları ce cevapları ne zaman yayımlanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'nca, Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (2026-GUY) 7 Mart Cumartesi günü tamamlanacak. Sınava katılım sağlayan adaylar, GYU soru-cevap duyurusuna odaklandı. Yazılı sınavın değerlendirilmesi sonucu, 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan adaylardan; en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, atama yapılacak toplam kadro sayısının iki katı aday sözlü sınava çağrılacak.

GUY SORULARI - CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?



ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavların soruları ve cevap anahtarları genellikle aynı gün içerisinde yayımlanıyor. Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı sorularının ayı gün (7 Mart 2026) tarihinde paylaşılması bekleniyor.





SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM takvimiyle Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (GUY) sonuçları da duyuruldu. Buna göre, sınav sonuçları 27 Mart'ta duyurulacak.

