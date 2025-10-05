Vitor Pereira ile Ferdi Kadıoğlu'nun rakip olduğu maçta Portekizli hoca ihraç edildi
İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Wolverhampton, sahasında Brighton ile 1-1 berabere kaldığı maçta Vitor Pereira ile Ferdi Kadıoğlu birbirine rakip oldu.
Premier Lig 7. haftasında Vitor Pereira yönetimindeki Wolverhampton, Ferdi Kadıoğlu'nu kadrosunda bulunduran Brighton Have&Albion'u konuk etti. Molineux'ta oynanan maç 1-1 sona erdi.
BRIGHTON BİR PUANI 86'DA KURTARDI
Ev sahibi Wolverhampton, 21. dakikada Bart Verbruggen'in kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Brighton'a eşitliği getiren golü 86. dakikada Jan Paul van Hecke kaydetti.
PEREIRA KIRMIZI KART GÖRDÜ
Wolverhampton'da Teknik Direktör Vitor Pereira, şiddetli itirazlarının ardından 20. dakikada kırmızı kartla ihraç edildi.
FERDİ 90 DAKİKA SÜRE ALDI
Brighton'da maça ilk 11'de başlayan Ferdi Kadıoğlu, 90 dakika sahada kaldı.
Premier Lig'de bu sezon galibiyeti bulunmayan Wolverhampton, bu sonucun ardından puanını 2 yaptı ve son sırada yer aldı. Brighton, 9 puanla 12. sıraya yükseldi.
Wolves, milli aradan sonra Sunderland deplasmanına gidecek. Brighton ise Newcastle United'ı konuk edecek.