Kanal D ekranlarının sevilen yeni yarışması "Beyaz'la Joker", 11 Ocak 2026 Pazar akşamı yeni bölümüyle izleyiciyle bir araya geldi. Beyazıt Öztürk'ün sunduğu programda, yarışmaya yöneltilen "Kutsal kitaplar haricinde dünyada en çok çevirisi yapılan kitap hangisidir?" sorusu merak konusu oldu.

Beyazla Jokerde şaşırtan soru! Kutsal kitaplar haricinde dünyada en çok çevirisi yapılan kitap hangisidir?

KUTSAL KİTAPLAR HARİCİNDE DÜNYADA EN ÇOK ÇEVİRİSİ YAPILAN KİTAP HANGİSİDİR?

A: Küçük Prens

B: Don Kişot

C: Simyacı

D: Harry Potter

Kutsal kitaplar haricinde dünyada en çok çevirisi yapılan kitap Küçük Prens'tir. Bu kapsamda cevap "A" şıkkıdır. Fransız yazar Antoine de Saint-Exupéry tarafından yazılmıştır. 382 dile çevirisi yapılmıştır.

