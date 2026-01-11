"Dünya kupası tarihinde en çok faule maruz kalan futbolcu kimdir?" sorusu, Kim Milyoner Olmak İster programında sorulmasının ardından izleyiciler tarafından arama motorlarında yoğun şekilde araştırılmaya başlandı.

ATV ekranlarının sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümüyle ekranlara geldi. Bu kez bir yarışmacı, baraj sorusunu geçerek 100 bin TL'lik soruyu doğru cevapladı. Ardından 200 bin TL değerindeki soru gündeme geldi.

Kim Milyoner Olmak İsterde soruldu! Dünya kupası tarihinde en çok faule maruz kalan futbolcu kimdir?

Dünya kupası tarihinde en çok faule maruz kalan futbolcu kimdir?

A: Ronaldo

B: Maradona

C: Messi

D: Pele

Dünya kupası tarihinde en çok faule maruz kalan futbolcu Maradona'dır. Yani doğru cevap "B" şıkkıdır.

Haberle İlgili Daha Fazlası