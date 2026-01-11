Rıza Pehlevi, İran’daki protestoların ardından “Geçiş sürecine liderlik etmeye hazırım” mesajı vererek ABD Başkanı Trump’a iş birliği çağrısında bulundu.

İran’da aralık ayının son günlerinde başlayan ve kısa sürede ülke geneline yayılan protestolar, sessiz bir ekonomik isyan olarak patlak verdi. Eylemlerde şu ana kadar ölenlerin sayısı 538 olarak açıklandı.

İran rejiminin devrik lideri Şah Muhammed Rıza Pehlevi’nin sürgündeki oğlu Rıza Pehlevi, ülkede devam eden protestolarla ilgili Fox News'e konuştu.

Şahın oğlu Rıza Pehlevi, Trumpa seslendi! Hem biz hem de siz İran’ı yeniden büyük yapabilelim

TRUMP'A SESLENDİ

ABD Başkanı Donald Trump'a seslenen Pehlevi, "Sayın Başkan, siz zaten barışa ve kötülükle mücadeleye adanmış bir insan olarak mirasınızı oluşturdunuz. Barack Obama veya Joe Biden'ın tam tersisiniz. Umarım İran'ı özgürleştirerek bu mirası kalıcı hale getirebiliriz, böylece biz ve siz İran'ı yeniden büyük bir ülke yapabiliriz. Bu konuda birlikte çalışalım. İlk fırsatta İran'a dönmeye hazırım" ifadelerini kullandı.

"İNSANLAR BANA GÜVEN DUYUYOR"

Sürece liderlik etmeye hazır olduğunu dile getiren Pehlevi, "Ancak bu konuda nihai tercih halka ait. Benim şu anki görevim, bu geçişi sağlamak. İnsanların adımı anmalarının nedeni bana güven duymaları" dedi.

ABD Başkanı Trump, Pehlevi ile görüşüp görüşmeyeceği sorusuna, “Bunun şu aşamada uygun olup olmayacağından emin değilim. Kimin öne çıkacağını izlememiz gerektiğini düşünüyorum” karşılığını vermişti.

