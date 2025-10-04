Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Fenerbahçe'nin Samsunspor maçı kadrosu açıklandı: 5 eksik var  

Fenerbahçe'nin Samsunspor maçı kadrosu açıklandı: 5 eksik var  

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenerbahçe&#039;nin Samsunspor maçı kadrosu açıklandı: 5 eksik var  
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 8'inci haftasında Samsunspor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu. Sarı-lacivertli ekibin Samsun kafilesinde 5 eksik bulunuyor. 

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 8'inci haftasında Samsunspor ile 5 Ekim Pazar günü karşılaşacak. 19 Mayıs Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Fenerbahçe'nin Samsunspor maçı kadrosu açıklandı: 5 eksik var   - 1. Resim

4 OYUNCU SAKAT

Sarı-lacivertlilerin kamp kadrosunda sakatlıkları devam eden İrfan Can Eğribayat, Rodrigo Becao, Mert Hakan Yandaş ve Jhon Duran yer almadı. Teknik direktör Domenico Tedesco, sakat futbolcular dışında Bartuğ Elmaz'ı da kadroya dahil etmedi.

Fenerbahçe'nin Samsunspor maçı kadrosu açıklandı: 5 eksik var   - 2. Resim

FENERBAHÇE'NİN KAMP KADROSU

Ederson Moraes, Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Mert Müldür, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü, Archie Brown, Jayden Oosterwolde, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Edson Alvarez, İrfan Can Kahveci, Fred Rodrigues, Sebastian Szymanski, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Dorgeses Nene, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Ulaşımda stratejik adım! 2,7 milyar TL ile 3 yol projesi tamamlandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Galatasaray - Beşiktaş U19 derbisinde 2 gol, bir de kaçan penaltı - SporGalatasaray - Beşiktaş U19 derbisinde 2 gol ve kaçan penaltıAnkara'da puanlar paylaşıldı! Alanyaspor kaçtı, Gençlerbirliği yakaladı: 2-2 - SporAnkara'da kazanan yok! Alanya kaçtı, Gençlerbirliği yakaladıSüper Lig tarihinde bir ilk! Galatasaray, Beşiktaş derbisine köpeklerle çıkacak - SporGalatasaray derbiye köpeklerle çıkacak! İşte nedeni...Tottenham resmen duyurdu: Rodrigo Bentancur imzayı attı - SporTottenham resmen duyurdu: Rodrigo Bentancur imzayı attıKulüpsüz kalmıştı! Galatasaray'ın eski yıldızı Hakim Ziyech'e 2 talip birden - SporKulüpsüz kalmıştı! G.Saray'ın eski yıldızına 2 talip birdenDel Piero'dan Kenan Yıldız cevabı: Tavsiyeye ihtiyacı yok - SporDel Piero'dan Kenan Yıldız cevabı: Tavsiyeye ihtiyacı yok
Sonraki Haber Yükleniyor...