Fenerbahçe'nin Samsunspor maçı kadrosu açıklandı: 5 eksik var  

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 8'inci haftasında Samsunspor ile 5 Ekim Pazar günü karşılaşacak. 19 Mayıs Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

4 OYUNCU SAKAT

Sarı-lacivertlilerin kamp kadrosunda sakatlıkları devam eden İrfan Can Eğribayat, Rodrigo Becao, Mert Hakan Yandaş ve Jhon Duran yer almadı. Teknik direktör Domenico Tedesco, sakat futbolcular dışında Bartuğ Elmaz'ı da kadroya dahil etmedi.

FENERBAHÇE'NİN KAMP KADROSU

Ederson Moraes, Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Mert Müldür, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü, Archie Brown, Jayden Oosterwolde, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Edson Alvarez, İrfan Can Kahveci, Fred Rodrigues, Sebastian Szymanski, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Dorgeses Nene, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun