İsrail müzeleriyle iş birliği tepki çekti! İstanbul Modern ‘Art Pass’e son verecek
İstanbul Modern, Guggenheim Müzesi iş birliğiyle yürütülen Art Pass üyelik programından ayrıldığını duyurdu. Programda İsrail’deki müzelerin yer alması kamuoyunda tepki çekmişti.
- Yönetmen Necmi Sancak, protesto amacıyla 44. İstanbul Film Festivali'nde aldığı ödülü çöpe attı.
- İstanbul Modern, uluslararası üyelik ağındaki üyeleri kendilerinin belirlemediğini ve "toplumdaki duyarlılığa saygıyla" üyeliği sona erdirdiklerini açıkladı.
- Müze, süreçte oluşan "yanlış anlaşılmalar nedeniyle üzüntü" duyduğunu belirtti.
Programın “anlaşmalı müzeleri” arasında, İsrail’deki Tel Aviv Museum of Art ve The Israel Museum’un da yer aldığının ortaya çıkması kamuoyunda reaksiyon çekti. Yönetmen Necmi Sancak da müzeyle kurumsal irtibatı olan 44. İstanbul Film Festivali’nde aldığı ödülünü çöpe attı. Bu durum üzerine İstanbul Modern’den “Guggenheim Art Pass programından ayrıldık” açıklaması geldi.
Açıklamada uluslararası üyelik ağı olan programın üyelerinin kendileri tarafından belirlenmediği kaydedilerek “Toplumdaki duyarlılığa saygıyla, Guggenheim Art Pass üyeliğimizi sona erdirme kararı aldığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız. Süreçte oluşan yanlış anlaşılmalar nedeniyle üzüntümüzü belirtiriz” ifadeleri yer aldı.