İzmir Bornova’da kendilerini polis olarak tanıtan 3 şüpheli, bir eve girip 2 kişiyi bacaklarından vurduktan sonra 550 bin TL’yi gasp etti. Zanlılardan biri, 61 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan cezaevi firarisi çıktı.

Olay, 3 Mart günü saat 03.30 sıralarında Doğanlar Mahallesi'nde meydana geldi.

POLİS OLDUKLARINI SÖYLEDİLER

Edinilen bilgiye göre, kendilerini polis olarak tanıtarak bir eve giren şüpheliler, ev sahibi E.T. ve arkadaşı U.A.'yı tabancayla bacaklarından yaraladı.

550 BİN LİRAYI ALIP KAÇTILAR

Şüpheliler, adresteki 550 bin TL parayı da zorla alarak olay yerinden kaçtı. Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından başlattıkları çalışma sonucu şüphelilerin A.İ., O.T. ve N.T. olduğunu belirledi. Şahısların Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki bir adreste saklandığını tespit eden ekipler, düzenlenen operasyonla 3 şüpheliyi de yakaladı.

‘Polisiz’ diyerek girdiler, ev sahibini bacaklarından vurdular! 550 bin TL’yi böyle gasp ettiler

UZİ VE RUHSATSIZ TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

Adreste yapılan aramalarda olayda kullanıldığı belirlenen 1 adet ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait şarjör ve 6 adet fişek ile uzi olarak tabir edilen ruhsatsız otomatik tabanca ve bu silaha ait şarjör ile 6 adet fişek ele geçirildi.

CEZAEVİ FİRARİSİ ÇIKTI

Şüphelilerden O.T.'nin yapılan GBT sorgusunda, yağma suçundan toplamda 61 yıl 9 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan şahıslar ve ele geçirilen suç unsurları Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Haberle İlgili Daha Fazlası