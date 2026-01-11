İstanbul'da beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle, THY İstanbul Havalimanlı kalkış ve varışlı 54 seferini iptal ettiğini duyurdu.

İstanbul'da yarın beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle Meteorolojik Acil Durum Komitesi(MADKOM) tarafından alınan karar gereği uçak seferlerinde kısıtlamalar yapılacak.

Bu nedenle THY'nin 12 Ocak tarihli İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 54 seferi iptal edildi.

Öte yandan Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ da Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmeleri doğrultusunda yarın İstanbul genelinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle uçuş operasyonlarında kapasite azaltımına gidileceğini açıkladı. Buna göre havalimanında gün boyunca icra edilecek seferlerin yüzde 10’u azaltılacak.

