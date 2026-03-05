Zonguldak'ta araçla seyir halinde olan 16 yaşındaki C.A., ekiplerin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Film gibi kovalamacanın sonunda yakalanan C.A.'ya yaklaşık 366 bin TL para cezası kesildi. Aracın arka camında yazan yazı ise dikkatlerden kaçmadı.

Gece saatlerinde Çaycuma ilçe merkezinde ekipler, C.A. (16) idaresindeki otomobili sergilediği şüpheli hareketler nedeniyle durdurmak istedi. Ancak sürücü bu uyarıya uymayarak hızla kaçmaya başladı. Kaçan sürücü önce ilçe merkezinde, ardından İstasyon Mahallesi, Velioğlu Mahallesi ve Perşembe beldesine bağlı Keçecioğlu Mahallesi güzergahında polis ekiplerini peşine takarak uzun süre kovalamacaya sebep oldu. Mahalle mahalle süren kovalamacada ekipler şüpheli aracı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

YAKAYI ELE VERDİ

Kovalamaca sırasında jandarma sorumluluk bölgesine giren araç, bir süre sonra izini kaybettirdi. Bunun üzerine polis ve jandarma ekipleri bölgede koordineli şekilde çalışma başlattı. Yapılan araştırma ve takip sonucunda, kaçan sürücü ve otomobilinin yeri belirlendi. Düzenlenen çalışma sonucunda C.A. isimli şüpheli yakalanarak polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Jandarma ekiplerinin de koordinasyon sağladığı operasyonun ardından şüpheli Çaycuma İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

366 BİN TL CEZA

Emniyette yapılan kontrollerde sürücü C.A.’nın ehliyetinin bulunmadığı ortaya çıktı. Bunun üzerine sürücü hakkında Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince işlem yapıldı. Çaycuma İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Amirliği ekipleri tarafından yapılan işlemler sonucunda sürücüye yaklaşık 366 bin TL para cezası kesildi. Polis ekiplerinin yaptığı işlemlerin ardından otomobil trafikten men edilirken, çekici ile bulunduğu yerden alınarak yediemin otoparkına çekildi.

ARAÇTA DİKKAT ÇEKEN YAZI

Öte yandan şüpheli sürücünün aracının arka kısmında yer alan "Kamera şakası" yazısı görenlerin dikkatini çekti. Yapılan incelemelerde ayrıca araçta oldukça güçlü bir ses sistemi bulunduğu da tespit edildi. Çevredeki vatandaşlar, aracın yüksek sesli müzik sistemi nedeniyle sık sık çevreye rahatsızlık verdiğini ifade etti. Yakalanan sürücünün çevresinde hız tutkusu ile tanındığı iddia edilirken, polis ekipleri olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.

