İran'da okulu vuran ABD'den açıklama! Tek bir cümle kurdu
ABD ve İsrail'in İran'ın Hürmüzgan eyaletindeki bir ilkokula düzenlediği saldırıda 100'den fazla öğrenci hayatını kaybetmişti. Dünyanın tepkisini çeken saldırıyla ilgili ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, "Söyleyebileceğim tek şey, olayı soruşturduğumuzdur." dedi.
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, basına yaptığı açıklamada Minab kentindeki "Şeceretü’t-Tayyibe Kız İlkokulu" saldırısına dair konuştu.
TEK CÜMLE KURABİLDİ!
ABD ve İsrail'in saldırısında ilkokulun bombalanmasına ilişkin sorulan soruya cevap veren Hegseth, "Söyleyebileceğim tek şey, olayı soruşturduğumuzdur." ifadelerini kullandı.
Hegseth, ABD ordusunun "sivil hedefleri hiçbir zaman hedef almadığını" da savundu.
NE OLMUŞTU?
İran devlet televizyonu, 28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu'na düzenlediği saldırıda 153 öğrenci ve öğretmenin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.
