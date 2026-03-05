İran’dan ateşlenen ve Türk hava sahasına yönelen bir balistik mühimmat, NATO savunma unsurları tarafından Doğu Akdeniz üzerinde etkisiz hale getirilmişti. Konuyla ilgili İran ordusundan yapılan ilk açıklamada "Türkiye'nin egemenliğine saygı duyuyoruz. Türkiye topraklarına füze atmadık" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk hava sahasını tehdit eden bir balistik mühimmatın başarılı bir operasyonla engellendiğini ve olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadığını açıklamıştı.

ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Türk hava sahasına yönelen füzenin düşürülmesiyle ilgili olarak NATO ile yakın iş birliği içinde önlemler aldıklarını ve benzer olayların tekrarlanmaması için uyarılarda bulunduklarını açıklamış ve "Ülkemizin ve milletimizin güvenliğini teminde irade ve kapasitemiz en üst düzeydedir." diye konuşmuştu.

İRAN: FÜZE ATMADIK

Konuyla ilgili İran ordusundan ilk açıklama geldi. Yapılan açıklamada "Dost ve komşu ülke olan Türkiye'nin egemenliğine saygılıyız. Türkiye topraklarına füze atmadık." denildi.

ABD-İSRAİL’İN İRAN’A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

