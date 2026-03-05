Akaryakıt fiyatlarındaki küresel dalgalanmaların tüketiciye doğrudan yansımaması için yeni bir düzenleme yürürlüğe girdi. Akaryakıt fiyatlarını dengelemek amacıyla uygulanacak eşel mobil sistemi, yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla yeniden devreye alındı. Sisteme dair kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından ''Eşel mobil sistemi nedir, akaryakıtta eşel mobil sistem ne demek? '' soruları da kamuoyunun gündemine yerleşti.

Ülkemizde akaryakıt fiyatları belirli bir formüle göre hesaplanıyor. Hesaplamada uluslararası petrol fiyatları, döviz kuru, rafineri maliyetleri ve dağıtım payları gibi unsurlar da etkili oluyor. Süreçte düzenleyici rol üstlenen kurum ise Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu. Peki, yeni devreye sokulan eşel mobil sistemi nedir, akaryakıtta eşel mobil sistem ne demek?

EŞEL MOBİL SİSTEMİ NEDİR?

Akaryakıt fiyatlarında yaşanan dalgalanmaların vatandaşın cebine doğrudan yansımaması için yapılan uygualamaya eşel mobil sistemi deniliyor. Sistem petrol fiyatları veya döviz kurunda meydana gelen artışların pompa fiyatlarına sınırlı şekilde yansımasını sağlamak için devreye alındı. Akaryakıt üzerindeki Özel Tüketim Vergisi'nin (ÖTV) ayarlanması yopluyla fiyat artışları dengelenmiş olacak.

Eşel mobil sistemi nedir, akaryakıtta eşel mobil sistem ne demek? Karar Resmi Gazetede yayımlandı!

Cumhurbaşkanı kararıyla yeniden uygulamaya alınan sistem, Resmi Gazete’de yayımlanan karar doğrultusunda yürürlüğe girdi. Eşel mobil sistemi ile uluslararası petrol piyasalarında yaşanan yükselişlerin Türkiye’deki akaryakıt fiyatlarına etkisinin azaltılması hedeflendi.

AKARYAKITTA EŞEL MOBİL SİSTEM NE DEMEK?

Akaryakıtta eşel mobil sistemi petrol fiyatları veya döviz kurundaki artış nedeniyle maliyetlerin yükselmesi durumunda, artışın büyük bölümünün vergiden karşılanması anlamına gelir.

Eşel mobil sistemde akaryakıt ürünlerindeki maliyet artışı doğrudan pompaya yansıtılmaz. Bunun yerine devlet ÖTV’de indirime giderek fiyat artışını sırırlandırır.

Sistem ise 2 Mart tarihi baz alınarak uygulanmaya başlandı. Yani akaryakıt ve LPG’ye gelebilecek zamların yüzde 75’i ÖTV indirimiyle karşılanacak, artışın yalnızca yüzde 25’i tüketiciye yansımış olacak.

EŞEL MOBİL SİSTEM NE İŞE YARAR?

Ücret endekslemesi olarak da bilinen eşel mobil sistem aslında çalışanların hayat pahalılığı karşısında gelir kaybı yaşamamasını amaçlayan bir düzenlemedir.

Eşel mobil sistemi aynı zamanda petrol fiyatlarının hızlı yükseldiği dönemlerde akaryakıt zamlarının etkisini azaltmak için de kullanılıyor.

