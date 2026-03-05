Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam 15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir'in Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda şehit olduğu noktada bulunan anıtın önünde dua etti. Erdoğan'a, Halisdemir'in teğmen kızı da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda "Mehmetçik ile iftar" programında bir araya geldi.

Programın ardından Erdoğan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in şehit olduğu noktada bulunan anıtın önünde dua etti.

Ömer Halisdemir

HALİSDEMİR'İN ASKER KIZI DA ORADAYDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler, Halisdemir ve tüm şehitler için Fatiha okudu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de eşlik etti. Programın en dikkat çeken konuğu ise Halisdemir'in teğmen kızı Elif Nur Halisdemir oldu. Genç kadın, dua sırasında Erdoğan'ın yanında hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ömer Halisdemir'in şehit olduğu yerde dua etti! Yanındaki isim dikkat çekti

ERDOĞAN TEBRİK ETMİŞTİ

Geçtiğimiz yıl Elif Nur Halisdemir teğmen olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Ömer Halisdemir'in eşi Hatice Halisdemir ile telefonla görüşmüştü. Erdoğan, telefon görüşmesinde; Milli Savunma Üniversitesi 39'uncu Dönem Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimi'nden teğmen olarak mezun olan Ömer Halisdemir'in kızı Elif Nur Halisdemir'i tebrik ederek, görevinde başarılar dilemişti.

