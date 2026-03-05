Okul müdürü ve müdür yardımcısı olmak isteyen adayların katılacağı 2026 Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (MEB-EKYS) için sınav yerleri açıklandı. Sınava başvuru yapan adaylar, hangi okul ve salonda sınava gireceklerini gösteren belgelerini erişime açılan sistem üzerinden öğrenebilecek. İşte, 2026 MEB-EKYS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, yaptığı duyuruda 2026-MEB-EKYS’ye başvuran adayların bina ve salon atamalarının tamamlandığını bildirdi. Sınava girecek adaylar için sınav giriş belgeleri yayımlandı.

2026 Millİ Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı’na başvuru yapan adaylar için sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Sınava katılacak adayların bina ve salon atama işlemleri tamamlanırken, sınav yerlerini gösteren belgeler yayımlandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan duyuruya göre adaylar, sınava girecekleri merkez bilgilerini internet üzerinden öğrenebiliyor.

ÖSYM MEB-EKYS sınav giriş belgelerine ilişkin duyurusu şu şekilde;

''Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı

2026-MEB-EKYS: Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

15 Mart 2026 tarihinde uygulanacak 2026 Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı’na (2026-MEB-EKYS) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni 5 Mart 2026 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.

DİKKAT!

15 Mart 2026 tarihinde uygulanacak 2026-MEB-EKYS için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI''

