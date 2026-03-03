Açıköğretim Lisesi (AÖL) sınavlarına kısa bir süre kala gözler sınav giriş belgelerine çevrildi. Peki, AÖL 2. dönem sınavları ne zaman? AÖL 2. dönem sınav giriş belgeleri yayımlandı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Açıköğretim Lisesi (AÖL) sınavlarının oturum tarihleri ve saat bilgileri, yayımlanan kılavuzla duyurulmuştu. Öğrencilerin sınav gününde AÖL sınav giriş belgelerini yanında bulundurması gerekiyor.

AÖL 2. dönem sınav yerleri açıklandı mı? (AÖL sınav giriş belgesi sorgulama)

AÖL SINAV TARİHLERİ VE SAATLERİ

Açıköğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınavları Mart ayında gerçekleştirilecektir. Detaylı sınav tarihleri ve saatleri ise şu şekildedir:

1. Oturum: 14 Mart 2026 Cumartesi, saat 10.00 (Türkiye saati)

2. Oturum: 14 Mart 2026 Cumartesi, saat 14.00 (Türkiye saati)

3. Oturum: 15 Mart 2026 Pazar, saat 10.00 (Türkiye saati)

AÖL 2. dönem sınav yerleri açıklandı mı? (AÖL sınav giriş belgesi sorgulama)

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Adaylar, 09 Mart 2026 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile sınav giriş belgelerini alabilecekler.

Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri, AİONET öğrenci giriş üzerinden, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi öğrencileri ise AÖL web öğrenci giriş adreslerinden fotoğraflı sınav giriş belgelerini temin edebilirler.

Haberle İlgili Daha Fazlası