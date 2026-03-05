Tıpta uzmanlık eğitimi almak isteyen binlerce adayın katılacağı 2026 yılı TUS ve STS sınavı öncesinde sınav giriş belgeleri merakla bekleniyordu. 2026 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın ilk dönemine katılacak adaylar için sınav giriş belgeleri ise ÖSYM tarafından bugün yayımlandı. İşte, 2026-TUS sınav yeri sorgulama ekranı...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, yaptığı duyuruda 2026-TUS 1. Dönem ile 2026-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem sınavlarına başvuru yapan adayların bina ve salon atamalarının tamamlandığını bildirdi. İşte, TUS ve STS sınav giriş belgeleri ve 2026-TUS sınav yeri sorgulama ekranı...

TUS ve STS SINAV GİRİŞ BELGELERİ ERİŞİME AÇILDI!

2026 TUS sınav giriş belgeleri ÖSYM tarafından erişime açıldı. ÖSYM resmi sosyal medya hesabı ve web sitesi üzerinden yaptığı duyuruda şu ifadelere yer verdi;

''2026-TUS 1. Dönem Sınavı ile 2026-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem Sınavı: Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

15 Mart 2026 tarihinde uygulanacak 2026 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2026-TUS 1. Dönem) ile 2026 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı’na (2026-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni 5 Mart 2026 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.''

2026-TUS ve STS sınav yeri sorgulama ekranı için tıklayınız.

2026 TUS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

2026 yılının ilk TUS oturumu 15 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Aynı gün içerisinde iki farklı test uygulanacak. Sabah oturumunda Temel Tıp Bilimleri Testi yapılırken, öğleden sonra ise Klinik Tıp Bilimleri Testi gerçekleştirilecek.

ÖSYM duyurusunda TUS ve STS sınav saatleri de bildirildi;

''15 Mart 2026 tarihinde uygulanacak 2026-TUS (1. Dönem) Temel Tıp Bilimleri Testi ile 2026-STS Tıp Doktorluğu (1. Dönem) 1. Aşama Sınavı için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

15 Mart 2026 tarihinde uygulanacak 2026-TUS (1. Dönem) Klinik Tıp Bilimleri Testi ile 2026-STS Tıp Doktorluğu (1. Dönem) 2. Aşama Sınavı için adaylar, saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.''

