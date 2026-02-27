2026 MEB Yurt dışı öğretmenlik sınav sonuçları açıklandı! YYEGM sonuç sorgulama
8 Şubat 2026 tarihinde e-sınav olarak gerçekleştirilen Yurt Dışında Görevlendirilecek Okutman ve Öğretmenlerin Mesleki Yeterlilik yazılı sınavı sonuçları açıklandı.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü, yurt dışında görevlendirilecek öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman ve öğretmenlere yönelik Mesleki Yeterlilik Yazılı Sınavı sonuçlarını yayımladı.
8 Şubat 2026 tarihinde gerçekleştirilen sınava ilişkin sonuç bilgileri, 27 Şubat 2026 tarihinde Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinde yer alan Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden erişime açıldı. Adaylar sınav sonuçlarını ilgili sistem aracılığıyla görüntüleyebilecek.
YYEGM SONUÇ SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN
Yurt dışında eğitim faaliyetlerinde görev almak isteyen akademik personel ve öğretmenleri kapsayan sınav süreci, Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülüyor. Sonuçlara ilişkin detaylı bilgilere Bakanlığın resmi duyuru sayfasından ulaşılabiliyor.