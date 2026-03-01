2026 Milli Savunma Üniversitesi sınavının ardından sonuç takvimi adayların gündemindeki yerini aldı. ÖSYM’nin yayımladığı resmi takvimle birlikte sonuçların açıklanacağı tarih ve sonuç sorgulama sürecine ilişkin ayrıntılar netleşti. Peki, 2026 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

2026 Milli Savunma Üniversitesi sınavının tamamlanmasıyla birlikte adaylar için yeni bir bekleyiş süreci başladı. Bu nedenle ÖSYM’nin sonuç takvimi ve sonuçların hangi ekran üzerinden öğrenileceğine ilişkin bilgiler adaylar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor.

2026 MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimine göre MSÜ sonuçlarının açıklanacağı tarih netleşti. Sınavın tamamlanmasının başlayan değerlendirme sürecinde adayların optik cevap kağıtları incelenerek puanlama işlemleri tamamlanacak ve sonuçlar takvimde yer alan tarihte erişime açılacak.

ÖSYM’nin resmi takvimine göre 2026 MSÜ sınav sonuçları 26 Mart 2026 tarihinde ilan edilecek. Adaylar sonuçlarını yalnızca dijital ortamda görüntüleyebilecek, posta yoluyla herhangi bir belge gönderilmeyecek.

MSÜ SINAV SONUÇLARI SORGULAMA

Adaylar MSÜ sınav sonuçlarını ÖSYM’nin resmi sonuç açıklama adresi olan sonuc.osym.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleri ile öğrenebilecek. Sonuçlar aynı zamanda ÖSYM’nin mobil uygulaması üzerinden de görüntülenebilecek.

Sonuç belgelerinde adayların puan bilgileri, doğru-yanlış sayıları ve başarı durumları yer alacak. ÖSYM’nin “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” uygulaması sayesinde adaylar, sistem üzerinden sonuç belgelerinin doğruluğunu da teyit edebilecek.

