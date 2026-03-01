2026 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’nın tamamlanmasının ardından adayların gündeminde soru ve cevap anahtarı yer aldı. Sınava giren binlerce kişi, doğru ve yanlış sayılarını hesaplayarak tahmini puanlarını öğrenebilmek için ÖSYM’den gelecek resmi açıklamayı bekliyor. Peki, 2026 MSÜ sınav soruları ve cevap anahtarı erişime açıldı mı? MSÜ soru kitapçığı ve cevapları ne zaman yayımlanacak?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 1 Mart 2026 tarihinde gerçekleştiriliyor. Saat 10.15'te başlayan MSÜ, 13.00'a kadar devam edecek.sınavda adaylara Türkçe, sosyal bilimler, temel matematik ve fen bilimleri testlerinden 120 soru sorulacak ve 165 dakika süre verilecek.

MSÜ SINAV SORULARI - CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK? Sonuçların mart sonunda açıklanacak olması nedeniyle adaylar şimdiden cevap kitapçıklarını kontrol ederek alacakları puanı tahmin etmek istiyor. ÖSYM bünyesinde gerçekleşen tüm sınavlar gibi MSÜ sınav soru kitapçıkları da online olarak görüntülenebilecek.

MSÜ soru kitapçıklarının sınav günü (1 Mart 2026) tarihi içerisinde paylaşılması bekleniyor. MSÜ soruları ve cevapları ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecek.

2026 MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? MSÜ sonuç tarihi ÖSYM tarafından duyuruldu. 2026 yılı takvimine göre sınav sonuçları, 26 Mart'ta açıklanacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası