Oksijen için büyük öneme sahip deniz çayırlarının nesli, iklim değişikliği ve küresel ısınma nedeniyle tehlike altında. Yeniden ekildiğinde yılda 1 santimetre büyüyebilen deniz çayırları, her yıl yüzde 7 oranında azalıyor. Türkiye'de deniz çayırı ekosistemlerinin yıllık ekonomik değeri 276,6 milyon dolar seviyesinde bulunuyor.

1 Mart Dünya Deniz Çayırları Günü’nde deniz çayırlarının iklim değişikliği üzerindeki etkilerine dikkat çeken Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Suat Sözen, deniz çayırlarının tropikal yağmur ormanlarından 35 kat hızlı karbon emme yeteneklerine sahip olduklarını hatırlattı.

‘Akdeniz’in akciğeri’ risk altında! Yılda 1 santimetre büyüyebiliyor, en çok İtalya’da var

“GELECEK NESİLLERE KARŞI BİR GÖREV”

Sözen, "Denizler, iklim kriziyle mücadeleden biyolojik çeşitliliğin korunmasına, gıda güvenliğinden günlük ekonomik faaliyetlere kadar dünyamızda hayatın devamlılığını sağlayan her alanda katkı sunan çok kıymetli bir kaynak. Bu nedenle üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke olarak, Türkiye'de denizlerimizi korumayı çevresel bir sorumluluk olmanın ötesinde gelecek nesillere karşı bir görev olarak görmek gerekiyor” dedi.

“YILDA 1 SANTİMETRE BÜYÜYEBİLİYOR”

Denizlerin akciğerleri olarak görülen deniz çayırlarının iklim değişikliği ve kirlilik gibi nedenlerle ciddi oranda azaldığını işaret eden Sözen, şunları söyledi:

Yeniden ekim yapıldığında ise çayırlar yılda sadece 1 santimetre büyüyebiliyor. Kaybedilen alanları yenilemek neredeyse imkansız fakat mevcutları korumak mümkün. Bu sebeple TÜDAV işbirliğiyle mevcut deniz çayırlarının haritalandırılması, korunması ve üzerlerindeki atıkların temizlenmesine uzanan kapsamlı bir yaklaşımla yürütülen proje, denizlerimizin dolayısıyla dünyamızın geleceğini güvence altına alma yönünde önemli çabalardan biri.

EN YÜKSEK DEĞER İTALYA’DA

Son araştırmalara göre, deniz çayırları örtüsü küresel ölçekte her yıl yüzde 2-7 oranında azalıyor. Akdeniz'de deniz çayırı ekosistem hizmetlerinin yıllık değerinin yaklaşık 11,6 milyar dolar olduğu belirtilirken, İtalya en yüksek, Slovenya en düşük değere sahipken, Türkiye'de bulunan deniz çayırı ekosistemlerinin yıllık ekonomik değeri 276,6 milyon dolar seviyesinde bulunuyor.

30 DAKİKADA BİR ALAN YOK OLUYOR

2020 Birleşmiş Milletler (BM) raporuna göre dünyada her 30 dakikada bir futbol sahası büyüklüğünde deniz çayırı alanının yok olduğu tahmin ediliyor.

