Türkiye’de geçen yıl yabancılara 21 bin 534 adet konut satışı gerçekleşirken; bunun bin 878 adedi İran vatandaşlarına yapıldı. Yabancıya satışlarda %8,7’lik paya ulaşan İran vatandaşları, son 5 yılda ise Türkiye’den 26 bin 529 adet konut aldı. Gayrimenkul sektörünün temsilcileri, bölgede yükselen jeopolitik tansiyonun da etkisiyle İranlıların güvenli liman olarak Türkiye’ye yönelebileceğini ifade ediyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Yabancı yatırımcıların Türkiye’den konut alımları son yıllarda dip yaparken, bu süreçte en çok talebin bölge ülkelerinden geldiği görüldü.

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre 2025 yılında Ruslar, 3 bin 449 adet ile en fazla konut alan yabancı ülke vatandaşları oldu. Onu bin 878 alımla İran, bin 541 alımla Ukrayna, bin 376 alımla Almanya ve bin 292 alımla Irak takip etti.

İRAN VATANDAŞLARI İKİNCİ

Türkiye’de geçen yıl yabancılara toplamda ise 21 bin 534 adet konut satışı gerçekleşirken; bu rakam, toplam satışlar içinde %1,3 ile son yılların en düşük seviyesine geriledi.

Buna karşılık mevcut yabancı ilgisinin savaş durumunun devam ettiği Rusya ve Ukrayna’dan gelmesi dikkat çekti. Geçen yıl haziran ayında ABD ve İsrail ile çatışmaya giren İran’ın vatandaşları da Türkiye’den konut alımlarında ilk 3’te yer aldı.

PİYASA HAREKETLENEBİLİR

Orta Doğu’da bu hafta yeniden başlayan çatışmalar, Türkiye gayrimenkul piyasasında dikkatleri yeniden İranlı alıcılara çevirdi.

Yabancı yatırımcılara da hizmet sunan İstanbul merkezli Adrese Gayrimenkul’un Kurucusu Selçuk Hiçdurmaz, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Son dönemde İran’daki gerilimlerin artmasıyla birlikte bir göç dalgası yaşanabileceği öngörülüyor. Bu durum, Türkiye gayrimenkul piyasasında da ciddi etki yapabilir ve yabancıya konut satışında yükselişe yol açabilir. Bu bağlamda sektördeki firmaların stratejilerini bu duruma göre şekillendirmesi önemli olacak” diye konuştu.

Konutta iran beklentisi! 5 yılda 26 bin adet alım yaptılar

GÜVENLİ LİMAN TÜRKİYE

İranlı yatırımcıların Türkiye’ye olan ilgisinin birkaç açıdan öne çıkabileceğini öngören Selçuk Hiçdurmaz, “Çatışmalarda Dubai’nin de hedef olması, Türkiye’yi güvenli liman tercihi olarak öne çıkarabilir. Konut ile birlikte ticari gayrimenkullere de yönelim olabilir. Bunun yanı sıra sağlık, eğitim gibi hizmet sektörlerinde de hareketliliğin arttığını görebiliriz” görüşlerini dile getirdi.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Petrolün ateşi düşmüyor! Fiyat yeniden yükselişe geçti

5 YILLIK BİLANÇO

Son 5 yıllık döneme bakıldığında İran vatandaşlarının Türkiye’den yaptıkları gayrimenkul alımları şöyle gerçekleşti:

-2021: 10 bin 56 adet

-2022: 8 bin 223adet

-2023: 4 bin 272

-2024: 2 bin 100

-2025: 1.878

26 BİN 529 ADET SATIŞ

Söz konusu 5 yılda İran vatandaşları, genel eğilime paralel olarak konut alımlarını düşürdü. Ancak toplam alımları 26 bin 529 adet gibi yüksek bir seviyede gerçekleşti. Geçen yıl yabancıya yapılan satışta İran vatandaşlarının ağırlığı ise %8,7 olarak gerçekleşti.

Sektör temsilcileri iki ülke arasındaki yakınlığı da dikkat çekerek, ticaretin merkezi İstanbul, Başkent Ankara, tatil bölgesi Antalya ve son yıllarda yabancılar için cazibe merkezleri arasında olan Mersin’in, İranlı alıcıların radarında olduğunu ifade ediyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası