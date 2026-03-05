İran’ın İsrail'e yeni bir füze saldırısı düzenlemesi Orta Doğu’da gerilimi yüksek tutarken, dün 82,55 dolardan kapanış yapan Brent petrolün varil fiyatı yeniden yukarı yöneldi. Fiyatlar bu sabah %2’nin üzerinde primle 84,50 doları gördü. Hürmüz Boğazı riskine dikkat çeken İsviçreli UBS, birkaç haftadan daha uzun sürebilecek “kapalılık” durumu halinde Brent petrolün 100 dolar ve yukarısına doğru hareketlenebileceği uyarısında bulundu.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Küresel piyasaların odak noktası halinde gelen petrol fiyatlarında yeni gün de hareketli başladı. Hafta içinde 85,20 dolarla en yüksek seviyesini test eden Brent petrolün varil fiyatı, dün 82,55 dolardan kapanış yapmıştı. Bugünkü işlemlerde ise yeniden yukarı yönelen varil fiyatı, TSİ 08:45 itibarıyla 84,50 doları gördü. Sabah saatlerinde günlük prim %2’yi aştı.

ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR

Petrol fiyatlarını etkileyen son gelişmelere bakıldığında; İran bugün İsrail'e yeni bir füze saldırısı düzenledi. Sri Lanka açıklarında ABD’nin İran savaş gemisini batırması da gerilimi tırmandırdı.

ABD’de ise Cumhuriyetçiler, askerî harekâtı durdurmayı hedefleyen ve Kongre tarafından yönetilmesini öneren tasarıya karşı oy kullandı. Böylece Başkan Donald Trump'ın savaşı yönetme yetkisi korundu.

Petrolün ateşi düşmüyor! Fiyat yeniden yükselişe geçti

HÜRMÜZ ENDİŞELERİ

Hürmüz Boğazı’ndan petrol akışına ilişkin belirsizlik devam ederken, analistler, uzun sürebilecek bir “kapalılık” durumu halinde petrol fiyatlarının daha fazla yükselebileceğini öngördü.

İsviçreli UBS, Hürmüz’ün birkaç haftadan daha uzun süre kapalı kalması durumunda, Brent petrolün varil fiyatının da 100 dolar ve yukarısına doğru hareketlenebileceği uyarısında bulundu.

HEDEF FİYATLAR YUKARI

Mart ayında ortalama Brent petrol fiyat tahmini 80 dolara çıkaran UBS, 2026 yılı için ise ortalama tahmini 72 dolara çıkardı. Bu karar, önceki tahminlere göre 10 dolarlık artışa da işaret etti.

Dün Goldman Sachs da, 2026’nın 2. çeyrek dönemi için ortalama petrol fiyatı beklentisini 10 dolar artırmış ve 76 dolara çıkarmıştı.

