Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4'üncü ve son haftasında Fenerbahçe'ye 4-0 yenilen Gaziantep FK'nin teknik direktörü Burak Yılmaz, sarı-lacivertli ekibin ikinci golünün ofsayt olduğunu savundu. Hakem kararına tepki gösteren Yılmaz, "Ofsayt kuralının artık ne olduğunu bilmiyorum" dedi.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Ziraat Türkiye Kupası'nda 4-0 mağlup oldukları Fenerbahçe karşılaşmasının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"İKİNCİ GOL YÜZDE 100 OFSAYT"

40 yaşındaki çalıştırıcı, "Odaklanmak zorundasın, karşında bireysel hatayı kaldırmayacak bir takım var. İkinci gol yüzde 100 ofsayt, hiç bana anlatmasınlar. Yarım saat bekleyip golü verdiler ondan sonra kırıldık. Risk aldık ya 2-2'yi bulacaktık ya da 3-4 olacaktı. Futbolun doğası bu ama beraberlikle de bitebilirdi. Çok üzüldüm çünkü bir şey değiştiremiyorum. Kendi takımımla alakalı değil, yapılan haksızlığı değiştirecek pozisyonda değilim. Değiştirecek pozisyonda olanları da anlamaya çalışıyorum. Ofsayt kuralının artık ne olduğunu bilmiyorum, bizim attığımız bir gol var. Fenerbahçeli futbolcuya çarpıp, Sorescu'nun önünde kalıyor ve gol oluyor ama ofsayt veriyor. Galatasaray'ın golü 2 gün önce iptal ediliyor. Biz Trabzonspor'dan aynı golü yiyoruz gol veriliyor. Hakemlerle alakalı bir şey söyleyince ceza alıyorum. Bazı şeyleri değiştiremediğin yerde soğuyorum" değerlendirmesini yaptı.

Gaziantep FK, Türkiye Kupası'na grup aşamasında veda etti.

"KAYBETTİĞİMİZ İÇİN ÇOK ÜZGÜN VE KIRGINIM"

Oyuncularından özür dileyen ve 4-0'lık skorun kendi hatası olduğunu aktaran Yılmaz, "Benim tercihlerim. Demek ki onları iyi hazırlayamamışım. Kaybettiğimiz için çok üzgün ve kırgınım. Taraftara teşekkür ediyorum, bugün aslan gibi takımlarını desteklediler. Nasıl kazanınca bizi yukarı taşıyorlarsa kaybedince de eleştiri olacaktır" dedi.

Burak Yılmaz - Kerem Aktürkoğlu

"LÜTFEN EN KALABALIK MAÇIMIZ OLSUN"

Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile yapacakları maça taraftarları davet eden Burak Yılmaz, "Hepimizin oruç olduğu bir saatte, 13.30'da maçımız var. Bütün Gaziantep'i maça bekliyorum, lütfen en kalabalık olan maçımız olsun. 90 dakika takımlarını desteklesinler. Maç sonu kimi protesto edeceklerse başımızın üstünde yeri var. O zaman biz de gereğini yaparız. Elimizi vicdanımıza koyalım sizler bu takıma düşmüş gözüyle bakıyordunuz. Ben bu şehri üzemem, istenmiyorsak çekeriz gideriz. Bizler Gaziantep'i çok seviyoruz, zarar verdiğimi düşündüğüm bir an burada kalmayacağım. Şu an belki de tarih yazacağız, 7. sırada bitireceğiz. O yüzden elimizi vicdanımıza koyalım. Pazar günü stadı dolduralım, hala taraftarlar mutsuzsa gereğini yapacağım" ifadelerini kullandı.

