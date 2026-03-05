Volvo Mart 2026 fiyatlarını güncelledi: XC90 yeniden satışta!
Volvo, Mart ayı için güncel fiyat listesini açıkladı. Markanın birçok modeline zam yapılırken, bir süredir Türkiye’de satışta olmayan amiral gemisi XC90 da yeniden listeye girdi. 2026 model yılıyla satışa sunulan araçlarda özellikle elektrikli modellerde dikkat çeken fiyat artışları görülürken, EX30’dan XC60’a kadar pek çok modelin fiyatı yükseldi. XC60’ta artış 589 bin TL’ye kadar çıktı.
Volvo, Mart 2026 boyunca geçerli olacak güncel fiyat listesini açıkladı. Markanın internet sitesinde yayımlanan listeye göre birçok modele zam gelirken, bir süredir Türkiye’de satışta bulunmayan amiral gemisi XC90 modeli de yeniden listelere eklendi.
2026 model yılıyla satışa sunulan araçlarda özellikle elektrikli modellerde dikkat çeken fiyat artışları görülürken, EX30’dan XC60’a kadar birçok modelde yeni fiyatlar belli oldu. En yüksek fiyat artışı ise yaklaşık 589 bin TL ile XC60 modelinde kaydedildi.
Volvo’nun internet sitesinde duyurulan listeye göre markanın birçok modeline zam yapıldı.
İşte Volvo’nun Şubat ve Mart fiyatları… (ŞUBAT FİYATI-MART FİYATI-ZAM)
|Model
|Şubat Fiyatı
|Mart Fiyatı
|Zam
|EX30
|2.347.670 TL
|2.441.758 TL
|94.088 TL
|EX40
|3.933.820 TL
|4.325.909 TL
|392.089 TL
|EC40
|4.020.576 TL
|4.417.977 TL
|397.401 TL
|V60
|5.489.241 TL
|5.970.434 TL
|481.193 TL
|XC60
|6.717.287 TL
|7.306.556 TL
|589.269 TL
|Yeni XC90
|—
|11.145.259 TL
|—
Listedeki modellerin hepsi 2026 model yılıyla satışta.
Volvo EX30 güncel Mart ayı fiyat listesi…
|Model
|Motor
|Güç
|Fiyat
|EX30 Single Motor Extended Range Ultra
|Elektrik
|150 kW / 204 hp
|2.441.758 TL
|EX30 Twin Motor Ultra
|Elektrik
|315 kW / 428 hp
|3.758.204 TL
|EX30 Cross Country Twin Motor Performance Ultra
|Elektrik
|315 kW / 428 hp
|3.908.443 TL
Volvo EX40 güncel Mart ayı fiyat listesi…
|Model
|Motor
|Güç
|Fiyat
|EX40 Single Motor Extended Range Ultra
|Elektrik
|150 kW / 204 hp
|4.325.909 TL
|EX40 Black Edition Single Motor Extended Range Ultra
|Elektrik
|150 kW / 204 hp
|4.465.688 TL
|EX40 Twin Motor Ultra
|Elektrik
|300 kW / 408 hp
|5.408.944 TL
Volvo EC 40 güncel Mart ayı fiyat listesi…
|Model
|Motor
|Güç
|Fiyat
|EC40 Single Motor Extended Range Ultra
|Elektrik
|150 kW / 204 hp
|4.417.977 TL
|EC40 Black Edition Single Motor Extended Range Ultra
|Elektrik
|150 kW / 204 hp
|4.557.756 TL
|EC40 Twin Motor Ultra
|Elektrik
|300 kW / 408 hp
|5.338.163 TL
Volvo V60 güncel Mart ayı fiyat listesi…
|Model
|Motor
|Güç
|Fiyat
|V60 B4 FWD Mild Hybrid Plus
|Benzin 1.969 cc
|197 hp
|5.970.434 TL
Volvo XC60 güncel Mart ayı fiyat listesi…
|Model
|Motor
|Güç
|Fiyat
|XC60 B5 AWD Mild Hybrid Plus Bright
|Benzin 1.969 cc
|250 hp
|7.306.556 TL
|XC60 B5 AWD Mild Hybrid Plus Dark
|Benzin 1.969 cc
|250 hp
|7.306.556 TL
|XC60 B5 AWD Mild Hybrid Ultra Bright
|Benzin 1.969 cc
|250 hp
|7.587.376 TL
|XC60 B5 AWD Mild Hybrid Ultra Dark
|Benzin 1.969 cc
|250 hp
|7.587.376 TL
|XC60 Black Edition B5 AWD Mild Hybrid Plus
|Benzin 1.969 cc
|250 hp
|7.715.612 TL
|XC60 Black Edition B5 AWD Mild Hybrid Ultra
|Benzin 1.969 cc
|250 hp
|8.041.883 TL
|XC60 T8 AWD Plug-in Hybrid Plus Bright
|Elektrik/Benzin
|310+145 hp
|7.981.823 TL
|XC60 T8 AWD Plug-in Hybrid Plus Dark
|Elektrik/Benzin
|310+145 hp
|7.981.823 TL
|XC60 T8 AWD Plug-in Hybrid Ultra Bright
|Elektrik/Benzin
|310+145 hp
|8.262.644 TL
|XC60 T8 AWD Plug-in Hybrid Ultra Dark
|Elektrik/Benzin
|310+145 hp
|8.262.644 TL
|XC60 Black Edition T8 AWD Plug-in Hybrid Plus
|Elektrik/Benzin
|310+145 hp
|8.390.880 TL
|XC60 Black Edition T8 AWD Plug-in Hybrid Ultra
|Elektrik/Benzin
|310+145 hp
|8.717.151 TL
|XC60 T8 AWD Plug-in Hybrid Polestar Engineered
|Elektrik/Benzin
|310+145 hp
|9.207.370 TL
Volvo XC90 güncel Mart ayı fiyat listesi…
|Model
|Motor
|Güç
|Fiyat
|XC90 B5 AWD Mild Hybrid Plus Bright
|Benzin 1.969 cc
|250 hp
|11.145.259 TL
|XC90 B5 AWD Mild Hybrid Plus Dark
|Benzin 1.969 cc
|250 hp
|11.145.259 TL
|XC90 B5 AWD Mild Hybrid Ultra Bright
|Benzin 1.969 cc
|250 hp
|11.478.023 TL
|XC90 B5 AWD Mild Hybrid Ultra Dark
|Benzin 1.969 cc
|250 hp
|11.478.023 TL
|XC90 Black Edition B5 AWD Mild Hybrid Plus
|Benzin 1.969 cc
|250 hp
|11.374.135 TL
|XC90 Black Edition B5 AWD Mild Hybrid Ultra
|Benzin 1.969 cc
|250 hp
|11.706.900 TL
|XC90 T8 AWD Plug-in Hybrid Plus Bright
|Elektrik/Benzin
|310+145 hp
|11.820.526 TL
|XC90 T8 AWD Plug-in Hybrid Plus Dark
|Elektrik/Benzin
|310+1