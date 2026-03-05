Adana'da Çiğdem Ç., tartıştığı kocasını ekmek bıçağıyla karnından bıçaklayıp intihara kalkıştı. Engellenip gözaltına alınan kadın, "Bir anlık sinirle yaptım, pişmanım" dedi.

3 Mart'ta Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Fevzipaşa Mahallesi'nde iddiaya göre; Çiğdem Ç. (39), evde kocası İlker Ç. (39) ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

EKMEK BIÇAĞIYLA YARALADI

Kavga sırasında kadın ekmek bıçağıyla kocasını karnından bıçakladı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından İlker Ç., hastaneye kaldırıldı.

İNTİHARA KALKIŞTI

Sağlık ekiplerinin gitmesiyle kadın kendisini eve kilitleyip intihar etmek istedi ancak Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler içeri girerek Çiğdem Ç.'nin intihar etmesine engel olup gözaltına aldı.

Tartıştığı kocasını ekmek bıçağıyla yaraladı: Bir anlık sinirle yaptım

"BİR ANLIK SİNİRLE YAPTIM"

Emniyetteki sorgusunda Çiğdem Ç., "Bir anlık sinirle yaptım, pişmanım" dediği öne sürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, İlker Ç.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası