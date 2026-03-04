Otomobil satışlarındaki SUV payı her geçen gün artıyor. Peki Türkiye’nin 2026 yılında en çok tercih edilen SUV modelleri hangileri? Hangi markanın hangi SUV modeli kaç adet sattı?

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) Şubat ayı verilerini açıkladı. Buna göre Ocak-Şubat döneminde 130.831 adet otomobil satışı gerçekleşti.

Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen yine SUV otomobiller oldu. SUV modellerin payı yüzde 61’e yükseldi. Ocak ayında bu oran yüzde 60’tı. Otomobil satışlarında SUV hakimiyeti her geçen gün artıyor.

MARKALARDA VW LİDER

En çok SUV satan markalara baktığımızda Volkswagen Ocak-Şubat döneminde 8.305 adetle yine lider durumda. 8.044 adetlik satışla Peugeot ikinci marka oldu. Toyota ise 6.571 adetle üçüncü sırada.

Peki Ocak-Şubat döneminde en çok satılan SUV modelleri hangileri?

MODEL ŞUBAT OCAK-ŞUBAT 1. TOYOTA C-HR 2.173 5.373 2. PEUGEOT 2008 2.750 3.545 3. RENAULT DUSTER 2.290 3.320 4. VOLKSWAGEN TIGUAN 832 3.032 5. NISSAN QASHQAI 1.072 2.987 6. FIAT EGEA CROSS 1.375 2.800 7. TOGG T10X 1.557 2.647 8. PEUGEOT 3008 1.771 2.532 9. VOLKSWAGEN TAIGO 1.461 2.454 10. KG MOBILITY TORRES 1.073 2.418 11. CHERY TIGGO 8 606 2.408 12. HYUNDAI TUCSON 1.431 2.280 13. HYUNDAI BAYON 978 2.198 14. KIA SPORTAGE 1.525 1.905 15. BYD SEALION 7 646 1.863 16. PEUGEOT 408 1.516 1.797 17. CITROEN C3 AIRCROSS 1.257 1.748 18. BYD ATTO 2 280 1.662 19. MINI COUNTRYMAN 1.266 1.597 20. JAECOO 7 534 1.478

