Türkiye'nin en çok satılan SUV'ları belli oldu!
Otomobil satışlarındaki SUV payı her geçen gün artıyor. Peki Türkiye’nin 2026 yılında en çok tercih edilen SUV modelleri hangileri? Hangi markanın hangi SUV modeli kaç adet sattı?
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) Şubat ayı verilerini açıkladı. Buna göre Ocak-Şubat döneminde 130.831 adet otomobil satışı gerçekleşti.
Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen yine SUV otomobiller oldu. SUV modellerin payı yüzde 61’e yükseldi. Ocak ayında bu oran yüzde 60’tı. Otomobil satışlarında SUV hakimiyeti her geçen gün artıyor.
MARKALARDA VW LİDER
En çok SUV satan markalara baktığımızda Volkswagen Ocak-Şubat döneminde 8.305 adetle yine lider durumda. 8.044 adetlik satışla Peugeot ikinci marka oldu. Toyota ise 6.571 adetle üçüncü sırada.
Peki Ocak-Şubat döneminde en çok satılan SUV modelleri hangileri?
|MODEL
|ŞUBAT
|OCAK-ŞUBAT
|1.
|TOYOTA C-HR
|2.173
|5.373
|2.
|PEUGEOT 2008
|2.750
|3.545
|3.
|RENAULT DUSTER
|2.290
|3.320
|4.
|VOLKSWAGEN TIGUAN
|832
|3.032
|5.
|NISSAN QASHQAI
|1.072
|2.987
|6.
|FIAT EGEA CROSS
|1.375
|2.800
|7.
|TOGG T10X
|1.557
|2.647
|8.
|PEUGEOT 3008
|1.771
|2.532
|9.
|VOLKSWAGEN TAIGO
|1.461
|2.454
|10.
|KG MOBILITY TORRES
|1.073
|2.418
|11.
|CHERY TIGGO 8
|606
|2.408
|12.
|HYUNDAI TUCSON
|1.431
|2.280
|13.
|HYUNDAI BAYON
|978
|2.198
|14.
|KIA SPORTAGE
|1.525
|1.905
|15.
|BYD SEALION 7
|646
|1.863
|16.
|PEUGEOT 408
|1.516
|1.797
|17.
|CITROEN C3 AIRCROSS
|1.257
|1.748
|18.
|BYD ATTO 2
|280
|1.662
|19.
|MINI COUNTRYMAN
|1.266
|1.597
|20.
|JAECOO 7
|534
|1.478
