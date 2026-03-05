Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın sonucu için geri sayım devam ediyor. Yayımlanan takvimle MSÜ 2026 sonuç tarihi duyurulmuştu. Peki, MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından belirlenen takvime göre, 2026 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 1 Mart 2026 Pazar günü gerçekleştirilmişti. Sınavın üzerinden günler geçmesi nedeniyle sonuç beklentisi artış gösterdi.

MSÜ 2026 sonuçları mart ayında ilan edilecek1 MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin yıllık takvimine göre, sınav aynı ay içerisinde açıklanacak. 2026-MSÜ sınav sonuçları 26 Mart 2026 tarihinde ÖSYM tarafından duyurulacak.



Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

MSÜ'YE KİMLER GİREBİLİYOR?

2026-MSÜ'ye başvuran adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları 2'nci Seçim Aşamalarına katılabilmeleri için ayrıca Başkanlıkça uygulanacak olan 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2026-YKS) başvurularını yapmaları ve Harp Okulları için 2026-YKS'nin 1. oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile 2. oturumu olan Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT), Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2026-YKS'nin 1. oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) girmeleri gerekiyor.

