Taşacak Bu Deniz dizisinin çekimlerinin yalnızca Sürmene’de yapıldığı yönündeki algı, Trabzon’da tartışmalara neden oldu. Ortahisar Belediyesi CHP’li Meclis Üyesi Serdar Çebi, dizi setinin önemli bir bölümünün Araklı’da kurulduğunu belirterek, ilçenin de yapımın tanıtımında daha görünür şekilde yer alması gerektiğini ifade etti.

TRT1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz dizisinin çekim yerleri, yapımın popülerliğiyle birlikte Trabzon’da siyasi tartışmanın da konusu oldu.

ÇEKİM YERİ MECLİSİN GÜNDEMİNE TAŞINDI

Reytinglerde üst sıralarda yer alan dizinin çekimlerinin yalnızca Sürmene’de gerçekleştirildiği yönünde oluşan algı, Araklı cephesinde tepkiye neden oldu. Konu, Trabzon’da belediye meclisinin gündemine taşındı.

SET PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Dizinin çekimlerinin Trabzon’un farklı noktalarında sürdüğü belirtilirken, özellikle Sürmene’de kurulan setlerden paylaşılan görüntüler dikkat çekti. Bu paylaşımlar çekimlerin yalnızca Sürmene’de yapıldığı yönünde bir algı oluşmasına yol açtı.

CHP’Lİ MECLİS ÜYESİNDEN TEPKİ

Ortahisar Belediyesi CHP’li Meclis Üyesi Serdar Çebi ise söz konusu algıya tepki gösterdi. Çebi, dizinin çekimlerinin sadece Sürmene’de yapılıyormuş gibi lanse edildiğini savunarak set çalışmalarının büyük bölümünün Araklı’da kurulduğunu ve ilçenin de ön plana çıkarılması gerektiğini ifade etti.

‘ARAKLI’ VURGUSU

Meclis toplantısında konuşan Çebi, Araklı’da gerçekleştirilen çekimlerin bölge tanıtımı açısından önemli bir fırsat sunduğunu belirtti. İlçede kurulan setlerin hem yerel ekonomiye katkı sağladığını hem de bölgenin doğal ve kültürel zenginliklerinin ekranlara taşındığını dile getirdi.

Çebi ayrıca, dizinin çekimlerinin farklı ilçelerde yapıldığının daha açık bir şekilde izleyicilere aktarılması gerektiğini söyledi. Bu durumun Trabzon’un tüm ilçeleri için turizm ve tanıtım açısından değer taşıdığını vurguladı.

