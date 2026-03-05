Küresel enerji piyasalarında yaşanan yükselişin akaryakıt fiyatlarını hızla yukarı çekmesi üzerine yeni düzenleme yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı kararıyla akaryakıt fiyatlarını dengelemek amacıyla eşel mobil sistemi yeniden uygulanmaya başladı. Düzenleme Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Peki, eşel mobil sistemle akaryakıtta ne kadar indirim olacak?

Akaryakıt fiyatları ulaştırmadan lojistiğe, üretim maliyetlerinden gıda fiyatlarına kadar birçok alanda belirleyici rol üstlenirken gözler eşel mobil sisteme çevrildi. Yeni uygulamaya konulan sistemin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından ''Eşel mobil sistemle akaryakıtta ne kadar indirim olacak?'' sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı.

EŞEL MOBİL SİSTEMLE AKARYAKITTA NE KADAR İNDİRİM OLACAK?

Eşel mobil sistemi kapsamında petrol ürünlerinde yaşanabilecek fiyat artışlarının büyük bölümünün vergi indirimiyle karşılanması planlanıyor.

Sistem 2 Mart tarihi baz alınarak uygulanırken 2 Mart'’tan sonra akaryakıt ürünlerinde maliyet artışı meydana gelmesi halinde artış tutarının yüzde 75’ine kadar olan kısmı Özel Tüketim Vergisi indirimiyle dengelenecek.

Eşel mobil sistemle akaryakıtta ne kadar indirim olacak? Akaryakıt zamları için yeni uygulama devrede!

Petrol fiyatları nedeniyle maliyetin 10 lira artması durumunda bunun sadece 2,5 lirası pompa fiyatına eklenecek. Kalan 7,5 liralık bölüm ise vergi indirimi yoluyla devlet tarafından karşılanacak.

EŞEL MOBİL SİSTEMİ NEDİR, NE DEMEK?

Eşel mobil sistemi akaryakıt fiyatlarında uluslararası petrol fiyatları veya döviz kurundaki değişimlerden kaynaklanan artışların tüketiciye doğrudan yansımamasını sağlamak amacıyla uygulanır. Eşel mobil sistem yönteminde fiyat artışı meydana geldiğinde akaryakıt üzerindeki Özel Tüketim Vergisi azaltılarak pompa fiyatlarının daha sınırlı artması sağlanır.



