ABD’de senato toplantısı sırasında eski bir deniz piyadesinin, İran’a yönelik saldırıları "Kimse artık İsrail için savaşmak istemiyor." sözleriyle protesto etmesi sonucu ortalık karıştı. Salonda bulunan polis ve bir senatörün adamı zorla dışarı çıkarırken kolunu kırdığı bildirildi.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı savaş 6. gününde de devam ediyor. 28 Şubat’ta ABD Başkanı Donald Trump’ın Kongre onayı almadan başlattığı İran operasyonu, Washington’da büyük tartışmalara yol açtı. Kongre’de birçok senatör ve temsilci operasyonun yasal dayanağını sorgularken, yönetimin yetki aşımı yaptığı yönünde sert eleştiriler dile getirildi.

Dünya bu protestoyu konuşuyor! Kimse savaşmak istemiyor diyerek kongreyi bastı: Yaka paça dışarı atıldı

Söz konusu askeri müdahale ABD kamuoyunda da geniş yankı uyandırdı. Başkent Washington başta olmak üzere birçok şehirde savaş karşıtı gösteriler düzenlenirken, protestocular yönetimin İran’a karşı başlattığı operasyonu durdurmasını talep ediyor.

DÜNYA BU PROTESTOYU KONUŞUYOR

Orta Doğu'yu ateş çemberi haline getiren çatışmalar sürerken, ABD Kongre binasında da dikkat çeken bir protesto yapıldı. Eski ABD Deniz Piyade Çavuşu Brian McGuinness, Senato Silahlı Kuvvetler Hazırlık ve Yönetim Desteği Alt Komitesi’nin toplantısı sırasında İran’a yapılan saldırıları protesto etti. Polisler ve bir senatör, protestocu eski askeri yaka paça dışarı attı.

Dünya bu protestoyu konuşuyor! Kimse savaşmak istemiyor diyerek kongreyi bastı: Yaka paça dışarı atıldı

"KİMSE ARTIK İSRAİL İÇİN SAVAŞMAK İSTEMİYOR"

Barış yanlısı ABD'li "CodePink" grubunun sosyal medya hesaplarından, McGuinness’in ABD Kongresindeki bir toplantı odasından iki güvenlik görevlisi tarafından zorla çıkarılmaya çalışılırken kapıya sıkışan kolunun kırıldığı anın görüntüleri paylaşıldı. CodePink üyesinin kaydettiği görüntülere göre, McGuinness, "Lütfen Amerika için ayağa kalkın, kimse artık İsrail için savaşmak istemiyor." dedi.

Ardından, "Filistin özgür kalacak." ifadelerini kullanan McGuinness, Kongrenin güvenliğinden sorumlu iki polis tarafından zorla salondan çıkarılmaya çalışıldı.

Salondan çıkmamak için direnen McGuinness'in kolu kapıya sıkıştı. Görüntüyü kaydeden kişi ve diğer bir CodePink üyesi, McGuinness’in kolunun, gözaltına alınırken polislerin zorlaması üzerine kırıldığını söyledi. McGuinness'in kapıya sıkışan kolunun kırılmasıyla ortaya çıkan ses, görüntü kaydında net şekilde duyuldu. Salondaki bazı kişiler "Onun kolunu kırdınız." diye bağırdı.

Dünya bu protestoyu konuşuyor! Kimse savaşmak istemiyor diyerek kongreyi bastı: Yaka paça dışarı atıldı

"AMERİKAN HALKI BU SAVAŞI İSTEMİYOR"

CodePink tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında, "Eski Deniz Piyade Çavuşu Brian McGuinness, Kongrede milyonlarca Amerikalının düşündüğünü dile getirdi: İsrail için İran'la savaşmak istemiyoruz. Güvenlik görevlileri onu dışarı sürükledi ve kolunu kırdı. Gaziler seslerini yükseltiyor. Amerikan halkı bu savaşı istemiyor." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, salondaki bazı protestocular, McGuinness'i salondan atmaya çalışan polislere yardım eden takım elbiseli kişinin ABD Senatörü Tim Sheehy olduğunu yüksek sesle dillendirdi.

Bunun üzerine Sheehy'nin hızlı adımlarla uzaklaşarak salondaki yerine döndüğü görüldü.​​​​​​​

Haberle İlgili Daha Fazlası