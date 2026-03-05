Sermaye Piyasası Kurulu, Türkiye Garanti Bankası, Yapı Kredi Yatırım, Tacirler Yatırım, Misyon Yatırım Bankası, Tat Gıda, Koç Finansman, Destek Yatırım Bankası, Yafa Mühendislik ve Arzum Elektrikli Ev Aletleri'nin borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 9 şirketin borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

SPK bültenine göre, söz konusu onaylar kapsamında şirketlerin tahvil ve finansman bonosu ile birlikte yeşil ve sürdürülebilir nitelikli tahvil/finansman bonosu ve sermaye benzeri borçlanma aracı ihraçlarına izin verildi.

TL cinsi ihraçlar kapsamında, Tacirler Yatırım Menkul Değerler AŞ’ye 7 milyar lira, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler AŞ’ye 20 milyar lira, Misyon Yatırım Bankası AŞ’ye 2 milyar lira, Tat Gıda Sanayi AŞ’ye 2 milyar lira, Koç Finansman AŞ’ye 1,2 milyar lira, Yafa Mühendislik Müşavirlik İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ’ye 500 milyon lira, Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret AŞ’ye 305 milyon lira ve Destek Yatırım Bankası AŞ’ye 600 milyon lira tutarında tahvil/finansman bonosu ihracı için onay verildi.

Dolar cinsi ihraçlarda ise Destek Yatırım Bankası AŞ’ye 15 milyon dolar tutarında yurt dışı borçlanma aracı ihracı, Türkiye Garanti Bankası AŞ’ye ise 2 milyar dolar tutarında yeşil/sürdürülebilir tahvil/finansman bonosu ve sermaye benzeri borçlanma aracı ihracı kabul edildi.

FORMET'İN TAHSİSLİ SERMAYA ARTIRIM TALEBİNE ONAY

Formet Metal ve Cam Sanayi AŞ’nin halka açık ortaklıkların pay ihraçları kapsamında planladığı tahsisli sermaye artırım talebi olumlu karşılandı.

Diğer sermaye piyasası araçları kapsamında, KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama AŞ’ye alım satıma dayalı ve yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları için 30 milyar lira, KT Sukuk Varlık Kiralama AŞ ile Levent Varlık Kiralama AŞ’ye yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları için ayrı ayrı 5’er milyar lira nominal ihraç tavanı kabul edildi.

Ayrıca, TMKŞ Golden Global Bank Birinci Katılım Varlık Finansmanı Fonu ile TMKŞ Fair Finansman İkinci Varlık Finansmanı Fonu’nun varlığa dayalı menkul kıymet ihracı kapsamında ayrı ayrı 2’şer milyar lira nominal ihraç tavanı başvurusu uygun bulundu.

Yeni faaliyet izinleri kapsamında, HDI Fiba Emeklilik ve Hayat AŞ’nin HDI Fiba Emeklilik ve Hayat AŞ Kıymetli Madenler Emeklilik Yatırım Fonu ile HDI Fiba Emeklilik ve Hayat AŞ Sanayi Şirketleri Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu’nun kuruluşuna izin verildi, söz konusu fon payları Kurul kaydına alındı.

Ayrıca, Midas Menkul Değerler AŞ’nin en iyi gayret aracılığı suretiyle halka arza aracılık ve yatırım danışmanlığı faaliyetlerinde bulunmasına yönelik başvurusu da olumlu karşılandı.

İDARİ PARA CEZALARI VE ERİŞİM ENGELİ KARARLARI

Akça Kimyevi Maddeler Nakliyat Ticaret ve Sanayi AŞ hakkında konkordato talebiyle mahkemeye başvurulduğuna ilişkin özel durum açıklamasının derhal yapılmaması ve basın-yayın organlarında yer alan haberlere ilişkin özel durum açıklamasının zamanında kamuya duyurulmaması gerekçeleriyle cezai işlem tesis edildi.

Sermaye Piyasası Kurulu, II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği’nin 21 ve 23’üncü maddeleri uyarınca şirkete iki ayrı ihlal nedeniyle 354 bin 803 lira 96’şar kuruştan toplam 709 bin 607 lira 92 kuruş idari para cezası uyguladı.

Sasa Polyester AŞ (SASA) payına dayalı SLSEZ.V varant piyasasında gerçekleşen işlemlerde yapılan incelemede bir kişiye 673 bin 385 lira 32 kuruş idari para cezası uygulandı.

Bir aracı kuruma da yapılan inceleme sonucunda, kredili müşterilerin cari hesaplarının sürekli olarak borç bakiye vermesi nedeniyle 13 milyon 305 bin 83 lira 37 kuruş idari para cezası uygulandı.

Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik internet aracılığıyla yurt dışında izinsiz kaldıraçlı işlem ve kripto varlık alım satımı yaptırdığı tespit edilen 46 internet sitesine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu'nun 99. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verildi.

Kurul, ayrıca bir internet sitesine yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen sermaye piyasalarında izinsiz olarak faaliyette bulunulmasının engellenmesi amacıyla erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.

Haberle İlgili Daha Fazlası