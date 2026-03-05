İran-ABD-İsrail arasındaki savaşın ateşi bölgeye giderek yayılırken dikkatler petrole yoğunlaştı. Ancak gözden kaçan çok kritik bir şey var: Su. Bölgenin en tehlikeli hassas hedefleri tuz arıtma tesisleri olabilir. Savaştan etkilenen ülkeler petrol ile birçok sorunu tolere edebilecekken, bazı ülkelerin ise susuzluğa tahammülü yok.

Orta Doğu'da savaş yayılırken ve dikkatler petrole yoğunlaşırken, bölgenin en tehlikeli hassas hedefleri tuz arıtma tesisleri olarak öne çıkıyor. Bu tesisleri etkileyen ciddi bir grev, sabotaj eylemi, siber saldırı veya kirlenme olayı sadece ticareti zedelemekle kalmaz, aynı anda içme suyunu, elektriği, sanitasyonu ve kamu düzenini tehdit ederek hızlı bir insani krize de yol açabilir.

BÖLGE GENELİNDE 400'DEN FAZLA TESİS VAR

Körfez İşbirliği Konseyi (GCC) ülkeleri, dünyadaki tuzdan arındırılmış suyun yaklaşık yüzde 40'ını karşılıyor ve bölge genelinde 400'den fazla tuzdan arındırma tesisi işletiyor. Kuveyt'in içme suyunun yaklaşık yüzde 90'ı tuzdan arındırma yoluyla elde ediliyor. Bu oran Umman'da yüzde 86, Suudi Arabistan'da ise yüzde 70.

Sıcaklık, yetersiz yağış, aşırı kullanılan yeraltı suları ve artan kent nüfusuyla tanımlanan bir bölgede tuzdan arındırma, ulusal hayatın teknik bir tamamlayıcısı değil, ulusal hayatı mümkün kılan altyapı olarak karşımıza çıkıyor.

SU SİYASİ KARNEYE BAĞLANAMAZ

Basra Körfezi hükümetleri, turizmdeki geçici şokları absorbe edebilir, bazı ticaret yollarını değiştirebilir ve petrol arzındaki bir aksaklığın etkisini kısmen hafifletmek için küresel piyasalara güvenebilir. Su ise olayı farklı bir boyuta taşıyor. Su, günlük hayatın temel ihtiyaçlarını karşılamak için devlete bağımlı şehirlerde uzun süre siyasi olarak karneye bağlanamaz.

KATAR BAŞBAKANI UYARMIŞTI

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani geçen yıl, İran'ın nükleer tesislerine yapılacak herhangi bir saldırının bölge sularını "tamamen kirletebileceği" ve Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt'teki hayatı tehdit edebileceği konusunda uyarıda bulunmuştu. Al Sani ayrıca Katar'ın böyle bir senaryoda sadece üç gün içinde içme suyunun tükenebileceğini değerlendirdiğini ve bu nedenle acil durum rezervlerini genişletmek için 15 devasa su deposu inşa ettiğini söyledi. Bu yorumlar, mevcut savaşın bugünkü gibi doğrudan bölgesel etkilere yol açmasından önce yapılmıştı.

Orta Doğu Enstitüsü, 2025 yılında Körfez'in merkezi tuzdan arındırma altyapısına olan yoğun bağımlılığının İran'ın komşuları için açık bir stratejik zaaf oluşturduğu konusunda uyarıda bulunmuştu.

SUUDİ ARABİSTAN İÇİN DE TEHLİKE

Riyad'dan sızdırılan 2008 tarihli bir ABD diplomatik telgrafında, Jubail tuz arıtma tesisinin Riyad'ın içme suyunun yüzde 90'ından fazlasını sağladığı belirtilmiş ve tesisin, boru hatlarının veya ilgili enerji altyapısının ciddi şekilde hasar görmesi veya yok edilmesi durumunda başkentin "bir hafta içinde tahliye edilmesi gerekeceği" uyarısında bulunulmuştu. Aynı telgrafta, "Suudi hükümetinin mevcut yapısının Jubail Tuz Arıtma Tesisi olmadan var olamayacağı" da belirtildi.

İran-ABD-İsrail savaşı bölgeye yayılıyor! Herkes petrolü konuşuyor, seyri 'su' değiştirebilir

TUZ ARINDIRMA TESİSLERİ DAHA ÖNEMLİ

Bu nedenlerle tuzdan arındırma tesisleri, çıkan savaşta daha fazla ilgi gören diğer birçok hedeften daha önemli olarak ön plana çıkıyor. Çatışma kaynaklı su kesintileri üzerine yapılan araştırmalar, tuz arıtma kapasitesinin kirlenmesi veya devre dışı kalmasının su güvenliğini kötüleştirebileceğini ve halk sağlığı risklerini artırabileceğini de gösteriyor.

İRAN'DAN STRATEJİK HAMLE

İran'ın bölge genelindeki son saldırıları, kısmen savaş alanını uluslararasılaştırmak ve Arap devletlerinin Washington ile ittifak kurmasının maliyetini artırmak amacıyla yapılmış gibi görünüyor. Ancak tuzdan arındırma altyapısını hedef almak veya hatta ciddi şekilde tehdit etmek, bu maliyetleri farklı ve daha tehlikeli bir şekilde artırabilir. Bu durum, Körfez İşbirliği Konseyi hükümetlerini su güvenliğini ikincil bir risk olarak değil, ulusal hayatta kalma meselesi olarak ele almaya itecektir. Bu da, onları çatışmaya daha doğrudan dahil edebilir veya daha geniş çaplı misillemelere olan desteği güçlendirebilir.

'SU' BELİRLEYİCİ OLABİLİR

Füze, nükleer tesisler ve enerji akışları etrafında başlayan bir savaş, daha temel bir mesele etrafında genişleyebilir. Yani bölgedeki insanların aşırı sıcaklarda su içebilme, evlerini serinletebilme ve hastanelerin işleyişini sürdürebilme sorununa dönüşebilir. Basra Körfezi'ni çevreleyen Arap ülkeleri, içme suyu tedarikinde yaşanacak büyük bir aksamaya kıyasla, fiyat şoklarına, uçuş iptallerine ve hatta geçici enerji kesintilerine daha kolay dayanabilirler. Bu nedenle, bu savaşın bir sonraki aşaması petrolün başına gelenlerle değil, bölgenin su sistemini bir savaş alanına çevirecek kadar pervasız olanların olup olmamasıyla belirlenebilir.

Haberle İlgili Daha Fazlası