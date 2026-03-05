Halk takvimine göre birer hafta arayla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılan cemrelerin sonuncusu 5-6 Mart’ta toprağa düştü. Üçüncü cemreyle birlikte baharın geldiği kabul edilirken, bu dönem tarım ve hayvancılıkla uğraşanlar için de yeni sezonun başlangıcını işaret ediyor.

Doğanın yenilenmesini müjdeleyen "cemre" düşme takviminde üçüncü aşamaya gelindi.

"Ateş, kor, köz" gibi anlamları olan ve halk arasında birer hafta arayla düştüğü kabul edilen cemrenin, soğuk kış günlerinin ardından havayı, suyu ve toprağı ısıttığı tahmin ediliyor.

İLKİ HAVAYA

Havaların ısınmasını temsil eden, baharın yaklaştığının göstergesi olan cemrelerden ilki 19-20 Şubat'ta havaya düştü.

İKİNCİSİ SUYA

İkinci cemrenin de 26-27 Şubat tarihlerinde suya düştüğüne inanılıyor.

SONUNCU İSE TOPRAĞA

Doğanın uyanışı olarak uyanışı olarak bilinen üçüncü ve son cemre ise 5-6 Mart tarihlerinde toprağa düşüyor.

Son cemre ile beraber artık baharın geldiği kabul ediliyor.

YENİ SEZON BAŞLIYOR

"Cemre düşmesi" ayrıca hayvancılıkla uğraşanlar için soğuk nedeniyle dışarıya çıkartamadıkları hayvanların otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını, tarımla uğraşanlar için de toprağın işlenme dönemine gelindiğini ifade ediyor.

