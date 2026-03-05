İstanbul Bakırköy'de bir motosiklet sürücüsü, kesilerek satışa hazırlanan iki küçükbaş hayvanı streç filmle kaplayarak ayaklarının altında taşıdı.

Dün Bakırköy Yeni Havaalanı Caddesi'nde gıda terörüne imza atan motosiklet sürücüsü, kesilen iki küçükbaş hayvanı streç filmle kaplayarak motosiklete yükledi.

İstanbulda gıda terörü: Motorcu ayağının altında et taşıdı

ETLERİ AYAĞININ ALTINDA TAŞIDI

Ardından harekete geçen motorlu, ayağı altındaki etlerle kilometrelerce yol katetti.

Mide bulandıran o anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

