Ekonomi Gazetecileri Derneğinin (EGD) geleneksel yeni yıl buluşması, ekonomi basını ile iş dünyasını bir araya getirdi.

Sabancı Holding’in ev sahipliğinde düzenlenen etkinlik, iş dünyasının önde gelen kurum ve temsilcilerinin yoğun katılımıyla gerçekleşti. EGD Başkanı Hasan Arslan, gecede yaptığı konuşmada ekonomi gazeteciliğinde doğru, güvenilir ve nitelikli haber üretiminin temel sorumluluk olduğunu vurguladı. Mesleğin sürdürülebilirliğinin, emeğin karşılığını bulduğu sağlıklı çalışma şartlarıyla mümkün olacağını belirten Arslan, birlik ve dayanışmanın, mesleğin ortak hafızasını güçlendirdiğini ifade etti.

İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan ise, dijitalleşmeyle birlikte ekonomi haberciliğinin güç kazandığını belirterek, haber hızının arttığı bu dönemde kalite, güvenilirlik ve itibarın korunmasının kritik hâle geldiğini söyledi. Kalitesiz bilginin toplum ve sektörler üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çeken Bahçıvan, sanayi ve ekonomi basınının bu süreci ortak sorumlulukla yönetmesi gerektiğini vurguladı. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe de ekonomi gazeteciliğinin üretim, sanayi ve ihracat gündeminin doğru aktarılmasında önemli rol üstlendiğini belirtti. Gecede, ekonomi basınına uzun yıllar emek veren isimlere “Yaşam Boyu Onur Plaketi” takdim edilirken, meslekte 20. yılını dolduran gazeteciler de onurlandırıldı. Gazetemizin ekonomi muhabiri Kaan Zenginli de ödüle layık görüldü.

