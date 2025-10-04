Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu, Avrupa'da manşetlerde: Ölümcül bir darbe oldu

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu, Avrupa'da manşetlerde: Ölümcül bir darbe oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenerbahçe&#039;de Kerem Aktürkoğlu, Avrupa&#039;da manşetlerde: Ölümcül bir darbe oldu
Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu, Nice, Avrupa Ligi, Gol, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Milli yıldız sarı lacivertli formayla ilk gollerini attı. Nice maçı sonrasında F.Bahçeli tribünlerin bağrına bastığı Kerem Aktürkoğlu, Fransız basınında da manşetlere çıktı…

EMİN ULUÇ - Avrupa Ligi’ndeki Nice sınavından başı dik ayrılarak ilk galibiyetine imza atan Fenerbahçe’de Kerem Aktüroğlu’nun performansı maçın önüne geçti.

Millî yıldız sarı lacivertli formayla ilk gollerini atarken, tribünler onu bağrına bastı. Fransız medyası manşetlerini Kerem’e ayırdı. L’Equipe, “Kerem, attığı iki golle Fenerbahçe’nin gönlünü fethetti” derken, RMC Sport “Nice, Aktürkoğlu’nun hızlı iki golüne maruz kaldı” yorumunu yaptı. APA, “Aktürkoğlu göz kamaştırdı”, Foot Mercato da “Aktürkoğlu Nice için ölümcül bir darbe oldu” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu, Avrupa'da manşetlerde: Ölümcül bir darbe oldu - 1. Resim

EN GÜZEL SEVİNCİM

Kerem Aktürkoğlu da Fenerbahçe’ye yaşattığı zafer sonrası büyük sevinç yaşadı. “Bugün çok farklıydı. Benim için çok daha anlamlıydı” diyen millî yıldız, takım arkadaşlarının desteğinin kendisini çok duygulandırdığını vurgularken, “En anlamlı gol sevincimi yaşadım” itirafını yaptı.

“Birileri ben varken farklı istatistik tutuyor” diyerek Galatasaray’daki performansıyla karşılaştırılmasına atıfta bulunan Kerem “Hocamız skor üretmesem de diğer yaptıklarımla benden mutlu olduğunu söylüyor. Benim için geçerli olan budur” değerlendirmesini yaptı. 

TEDESCO’NUN PRENSİ

Tedesco, Mourinho’nu aşağı çektiği İrfan Can, Szymanski, Talisca gibi isimleri yeniden kazanırken, en büyük fark İsmail Yüksek’te görüldü. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Anadolu Efes, Karadağ'da Hapoel'e mağlup olduGalatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi Okan Buruk ve Sergen Yalçın'ın planı ortaya çıktı: Liverpool maçı detayı ve prim dopingi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesi Okan Buruk ve Sergen Yalçın'ın planı ortaya çıktı: Liverpool maçı detayı ve prim dopingi - SporBuruk ve Yalçın'ın derbi planı ortaya çıktıAnadolu Efes, Karadağ'da Hapoel'e mağlup oldu - SporAnadolu Efes, Karadağ'da Hapoel'e mağlup olduFIFA Başkanı Infantino'dan İsrail’in men edilmesi çağrısına skandal cevap: Yaptırım uygulanmayacak - SporFIFA'dan skandal İsrail kararıEmre Belözoğlu'ndan farklı yenilgi sonrası hakem tepkisi ve istifa sözleri: Gerekeni yapacağım - SporHezimet sonrası hakem tepkisi ve istifa sözleriFenerbahçe, Litvanya'da son topta kaybetti - SporFenerbahçe, Litvanya'da son topta kaybetti7 gollü maçta Emre Belözoğlu üzgün - Spor7 gollü maçta Emre Belözoğlu üzgün
Sonraki Haber Yükleniyor...