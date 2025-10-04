Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu, Avrupa'da manşetlerde: Ölümcül bir darbe oldu

EMİN ULUÇ - Avrupa Ligi’ndeki Nice sınavından başı dik ayrılarak ilk galibiyetine imza atan Fenerbahçe’de Kerem Aktüroğlu’nun performansı maçın önüne geçti.

Millî yıldız sarı lacivertli formayla ilk gollerini atarken, tribünler onu bağrına bastı. Fransız medyası manşetlerini Kerem’e ayırdı. L’Equipe, “Kerem, attığı iki golle Fenerbahçe’nin gönlünü fethetti” derken, RMC Sport “Nice, Aktürkoğlu’nun hızlı iki golüne maruz kaldı” yorumunu yaptı. APA, “Aktürkoğlu göz kamaştırdı”, Foot Mercato da “Aktürkoğlu Nice için ölümcül bir darbe oldu” ifadelerini kullandı.

EN GÜZEL SEVİNCİM

Kerem Aktürkoğlu da Fenerbahçe’ye yaşattığı zafer sonrası büyük sevinç yaşadı. “Bugün çok farklıydı. Benim için çok daha anlamlıydı” diyen millî yıldız, takım arkadaşlarının desteğinin kendisini çok duygulandırdığını vurgularken, “En anlamlı gol sevincimi yaşadım” itirafını yaptı.

“Birileri ben varken farklı istatistik tutuyor” diyerek Galatasaray’daki performansıyla karşılaştırılmasına atıfta bulunan Kerem “Hocamız skor üretmesem de diğer yaptıklarımla benden mutlu olduğunu söylüyor. Benim için geçerli olan budur” değerlendirmesini yaptı.

TEDESCO’NUN PRENSİ

Tedesco, Mourinho’nu aşağı çektiği İrfan Can, Szymanski, Talisca gibi isimleri yeniden kazanırken, en büyük fark İsmail Yüksek’te görüldü.