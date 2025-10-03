Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe ve transfer itirafı: Beni o ikna etti!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Nice'i 2-1 yendi. Kerem Aktürkoğlu, 2 gol attığı maç sonunda yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada dikkat çeken sözler sarf etti.

"SÜREYE İHTİYACIMIZ VAR"

Milli futbolcu, "Çok önemli bir galibiyet oldu. Camiamızın ihtiyacı vardı. Yeni teknik direktörümüzle, yeni başkanımızla yeni sistemimiz var. Yeni arkadaşlarımız var. Ben de yeniyim. Biraz süreye ihtiyacımız vardı. Takımca iyiye gidiyoruz. Anlık olmuyor, belirli bir süreye ve taraftarımızın desteğine ihtiyacımız var. Onların da desteğini hissedince çok iyi oynadık" dedi.

"FENERBAHÇE İÇİN İSMAİL YÜKSEK İKNA ETTİ"

Transfer itirafında bulunan Aktürkoğlu, "İsmail Yüksek, çok yakın arkadaşım yıllardır. Buraya gelmeden önce sürekli konuşuyordum. Beni o ikna etti. Müthiş oynuyor, maçın yıldızı oydu. Ayağına yüreğine sağlık. Buradaki arkadaşlık ortamında bana çok yardımcı oldu. Diğer arkadaşlarımla da çok iyiyim. İrfan, Çağlar, Cenk Abi, herkesle çok iyiyim" şeklinde konuştu.

İSMAİL YÜKSEK: ÇOK İYİ BİR DOST

Kerem Aktürkoğlu hakkında konuşan İsmail Yüksek ise "Kerem çok çalışkan bir çocuk, bu forma için de çok mücadele eden bir çocuk, Fenerbahçe'ye çok şeyler katacak bir çocuk. Fenerbahçe formasının değerini bilenlerden biri. Gelmeye ikna etmeye çalıştım Benfica'dayken. Onunla birlikte olduğumuz için mutluyuz. Çok iyi bir dost. Türk futbolu ve Fenerbahçe için önemli bir futbolcu. Bugün mükemmel bir açılış yaptı. İnşallah istikrarını devam ettirir" ifadelerini kullandı.