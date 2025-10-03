Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe ve transfer itirafı: Beni o ikna etti!

Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe ve transfer itirafı: Beni o ikna etti!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu, Transfer, UEFA Avrupa Ligi, Nice, İsmail Yüksek, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin 2-1 kazandığı Nice maçına attığı 2 golle damga vuran Kerem Aktürkoğlu, Chobani Stadyumu'nun ev sahipliği yaptığı mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. Milli futbolcu, sarı-lacivertlilere transfer süreciyle ilgili konuştu.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Nice'i 2-1 yendi. Kerem Aktürkoğlu, 2 gol attığı maç sonunda yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada dikkat çeken sözler sarf etti.

"SÜREYE İHTİYACIMIZ VAR"

Milli futbolcu, "Çok önemli bir galibiyet oldu. Camiamızın ihtiyacı vardı. Yeni teknik direktörümüzle, yeni başkanımızla yeni sistemimiz var. Yeni arkadaşlarımız var. Ben de yeniyim. Biraz süreye ihtiyacımız vardı. Takımca iyiye gidiyoruz. Anlık olmuyor, belirli bir süreye ve taraftarımızın desteğine ihtiyacımız var. Onların da desteğini hissedince çok iyi oynadık" dedi.

Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe ve transfer itirafı: Beni o ikna etti! - 1. Resim

"FENERBAHÇE İÇİN İSMAİL YÜKSEK İKNA ETTİ"

Transfer itirafında bulunan Aktürkoğlu, "İsmail Yüksek, çok yakın arkadaşım yıllardır. Buraya gelmeden önce sürekli konuşuyordum. Beni o ikna etti. Müthiş oynuyor, maçın yıldızı oydu. Ayağına yüreğine sağlık. Buradaki arkadaşlık ortamında bana çok yardımcı oldu. Diğer arkadaşlarımla da çok iyiyim. İrfan, Çağlar, Cenk Abi, herkesle çok iyiyim" şeklinde konuştu.

Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe ve transfer itirafı: Beni o ikna etti! - 2. Resim

İSMAİL YÜKSEK:  ÇOK İYİ BİR DOST

Kerem Aktürkoğlu hakkında konuşan İsmail Yüksek ise "Kerem çok çalışkan bir çocuk, bu forma için de çok mücadele eden bir çocuk, Fenerbahçe'ye çok şeyler katacak bir çocuk. Fenerbahçe formasının değerini bilenlerden biri. Gelmeye ikna etmeye çalıştım Benfica'dayken. Onunla birlikte olduğumuz için mutluyuz. Çok iyi bir dost. Türk futbolu ve Fenerbahçe için önemli bir futbolcu. Bugün mükemmel bir açılış yaptı. İnşallah istikrarını devam ettirir" ifadelerini kullandı.

Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe ve transfer itirafı: Beni o ikna etti! - 3. Resim

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

TÜİK duyurdu! Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandıKiracılar dikkat! Ekim 2025 kira zam oranı belli oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Icardi için özel derbi: Beşiktaş maçında tarihe geçebilir - SporIcardi için özel derbi: Beşiktaş maçında tarihe geçebilirUEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları: 18 maçta 45 gol - SporAvrupa Ligi'nde gecenin sonuçları: 18 maçta tam 45 golSpor yazarları, Fenerbahçe için ne dedi? 'Tedesco'dan bir tür Anti-Mourinho stratejisi' - Spor'Tedesco'dan Anti-Mourinho performansı'Legia Varşova-Samsunspor maçında ilginç anlar! Zeki Yavru bacaklarından tutularak sürüklendi - SporZeki Yavru'ya rakibinden büyük saygısızlıkBeşiktaş'a derbi öncesi bir iyi bir de kötü haber! - SporDerbi öncesi bir iyi bir de kötü haber!Okan Buruk'tan yıldız isme mesaj: Hazır ol, derbiyi sen kazandıracaksın - SporOkan Buruk'tan yıldız isme mesaj
Sonraki Haber Yükleniyor...