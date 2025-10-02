Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu: Tedesco'dan sürpriz kadro tercihi

Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu: Tedesco'dan sürpriz kadro tercihi

Güncelleme:
Fenerbahçe&#039;nin 11&#039;i belli oldu: Tedesco&#039;dan sürpriz kadro tercihi
Fenerbahçe, Nice, UEFA Avrupa Ligi, İlk 11, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Dinamo Zagreb'e 3 golle mağlup olarak kötü bir başlangıç yapan Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nin 2. haftasında sahasında Fransız temsilcisi Nice ile kozlarını paylaşıyor.

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında sahasında Fransa temsilcisi Nice ile karşı karşıya geliyor. 

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Asensio, Talisca, Nene, Kerem, En-Nesyri

Nice: Diouf, Clauss, Bah, Oppong, Bard, Vanhoutte, Louchet, Sanson, Gouveia, Boga, Carlos.

Chobani Stadı'nda saat 19.45'te başlayacak müsabakayı Sırp hakem Srdjan Jovanovic yönetecek. Müsabakada Jovanovic'in yardımcılıklarını Uros Stojkovic ve Milan Mihajlovic yapacak. Novak Simovic ise karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.

İLK MAÇTA 3 GOLLÜ KAYIP

Ligin ilk haftasında deplasmanda Dinamo Zagreb'e 3-1 yenilen sarı-lacivertliler, seyircisi önünde ilk puanlarını almaya çalışacak.

Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı son müsabakada ise Antalyaspor'u 2-0 mağlup etmişti.

Sarı-lacivertlilere konuk olacak Nice, 6. haftası geride kalan Fransa Ligi'nde 7 puan ve averajla 12. sırada bulunuyor.

FENERBAHÇE'DE TEK EKSİK DURAN

Fenerbahçe'de önemli karşılaşma öncesinde tek eksik isim Jhon Duran.

Sarı-lacivertlilerde bir süredir takımla çalışmayan Duran'ın karşılaşmanın kadrosunda yer alması beklenmiyor.

TALİSCA DÖNDÜ

Fenerbahçe'de Dinamo Zagreb müsabakasında cezası nedeniyle forma giyemeyen Anderson Talisca, kadroda yer aldı.

Kart cezasını Dinamo Zagreb'e karşı çeken Brezilyalı oyuncu, teknik heyetin şans vermesi halinde mücadelede forma giyebilecek.

FENERBAHÇE'NİN UEFA KADROSU

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi listesinde şu futbolcular bulunuyor:

Ederson, İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Archie Brown, İsmail Yüksek, Fred, Edson Alvarez, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Anderson Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Jhon Duran, Marco Asensio, Youssef En-Nesyri, Dorgeles Nene, Cenk Tosun

