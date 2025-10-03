Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Spor > Avrupa'da Türk haftası: Ülke puanında farkı açtık!

Avrupa'da Türk haftası: Ülke puanında farkı açtık!

- Güncelleme:
Avrupa&#039;da Türk haftası: Ülke puanında farkı açtık!
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Avrupa'da Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde yoğun bir hafta geride kalırken temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor 3'te 3 yaparak büyük bir gurur yaşattı. Haftayı kayıpsız geçmemizin ardından ülke puanımız artarken en yakın rakibimizle de farkı açmayı başardık.

Avrupa'daki temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor haftayı kazanarak kapatırken ülke puanımızda artış yaşandı. 

GALATASARAY, LIVERPOOL'U DEVİRDİ

Şampiyonlar Ligi ikinci haftasında temsilcimiz Galatasaray, konuk ettiği İngiliz devi Liverpool'u Victor Osimhen'in penaltı golüyle 1-0 mağlup etti ve tarihi bir galibiyete imza attı.

FENERBAHÇE'NİN NICE ZAFERİ

Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, Kadıköy'de ağırladığı Fransa Ligue 1'in güçlü ekibi Nice'i Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle sahadan 2-1 yendi ve kritik bir galibiyet elde etti.

SAMSUNSPOR, POLONYA'DA KAZANDI

UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden bir diğer temsilcimiz Samsunspor, deplasmanda Legia Varşova'yı Anthony Musaba'nın golüyle 1-0 yendi ve Avrupa'da ses getiren bir sonuç aldı.

ÜLKE PUANINA BÜYÜK KATKI

Temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor'un Avrupa'daki zafer haftasının ardından ülke puanı toplam 1.20 puan arttı. 

ÇEKYA İLE FARKI AÇTIK

Dört takımla Avrupa kupalarına devam eden Çekya’nın takımları ise 0.8 katkı sağlayabildi ve Türkiye aradaki farkı açmayı başardı. 

TOPLAM PUAN EŞİT

Türkiye ve Çekya bu sezon dörder puan alırken bu galibiyetlerle aramızdaki toplam fark ise 3.3 puana yükseldi. 

UEFA ÜLKELER SIRALAMASI SON DURUM

1- İngiltere 96.561

2- İtalya 86.803

3- İspanya 80,953

4- Almanya 77,259

5- Fransa 70,391

6- Hollanda 62,366

7- Portekiz 59,466

8- Belçika 56.150

9- Türkiye 44.800

10- Çekya 41.500

