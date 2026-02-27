TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Öcalan’ın çağrısına ilişkin, “Süreç tamamen siyasetin kontrolünde. Örgütün bütün bileşenlerin buradan ilan edilen karara uyması beklenmelidir. Raporun ortak noktalarından birisi de örgütün kendini feshi ve silahların bırakılmasıyla birlikte gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasıdır” dedi.

Terör örgütü PKK elebaşısı Öcalan'ın bugün yaptığı yeni çağrıya ilişkin ilk açıklama TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan geldi.

Kurtulmuş, sürecin siyasetin kontrolünde olduğunu vurgulayarak, İmralı’dan gelen açıklamanın önemine dikkat çekti.

KOMİSYON RAPORU

Kurtulmuş'un açıklamaları şu şekilde:

"İlk sefer böyle bir fırsat doğdu. Bir parti hariç siyasi partiler komisyona üye vererek içtenlikle sürece katkı sundular. Herkes üzerine düşeni yapmaya çalıştı. Gayretli şekilde ortaya çalışma konuldu. 21 toplantı sonunda komisyonun ortak raporu kabul edildi.

Toplumumuzun bazı kesimlerinde var olan hangi endişe varsa hiçbirisinin geçerli olmadığını ortaya koyan rapordur. Partilerin kendi görüşleri var. Onların hepsinin komisyon raporuna ilave edildi. Bu raporun inşallah gereğinin yapılması, hızlı bir şekilde artık Türkiye'nin tamamlamasının gerekli olduğu kanaatindeyim.

İMRALI'NIN AÇIKLAMASI

Bugün İmralı'dan yapılan açıklama önemlidir. Örgütün bütün bileşenlerin buradan ilan edilen karara uyması beklenmelidir. Raporun ortak noktalarından birisi de örgütün kendini feshi ve silahların bırakılmasıyla birlikte gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasıdır.

Bundan sonra örgütün bütün unsurları ile feshi ve silahların bırakması temin edilecek. Ardından Türkiye gerekli adımları atacak, bu ağır faturanın bedellerini ödemeyecektir. Süreç tamamen siyasetin kontrolündedir"

