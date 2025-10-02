Samsunspor, Avrupa'da galibiyetle başladı: 27 yıl sonra bir ilk

UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında Samsunspor, deplasmanda karşılaştığı Legia Varşova'yı 1-0 mağlup etti.

Polonya'da oynanan mücadelede Karadeniz ekibinin galibiyet golünü 10. dakikada Anthony Musaba kaydetti.

Samsunspor bu sonuçla sahadan 3 puanla ayrılmayı başardı.

SAMSUNSPOR'^DAN 27 YIL SONRA İLK

Karadeniz ekibi, Avrupa kupalarında 27 yıl sonra ilk galibiyetini elde etti. Samsunspor son olarak 1998 yılında İngiliz ekibi Crystal Palace'ı 2-0 mağlup etmişti.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

4. dakikada ani gelişen atakta Musaba, sol çaprazdan ceza sahası içine girer girmez yerden sert vurdu, top kale direğinin dibinden auta çıktı.

5. dakikada ceza sahası çizgisi önünde topla buluşan Colak'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlara takıldı.

10. dakikada Samsunspor 1-0 öne geçti. Mouandilmadji'nin pasında yaklaşık 40 metre top süren Musaba, ceza sahası içine girer girmez sert vurdu, meşin yuvarlak kaleci Tobiasz'ın elleri arasından ağlarla buluştu. 1-0

47. dakikada Wojciech Urbanski'nin ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Okan Kocuk'u geçen top direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

51. dakikada Musaba'nın pasında altıpas içindeki Mouandilmadji'nin vuruşunda kaleci Tobiasz'a çarparak havalanan topu Mouandilmadji kafayla boş kaleye gönderdi. Jedrzejczyk ağlara giden meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

68. dakikada Weibhaupt'un ceza sahasına ortasına iyi yükselen Rajovic'in kafa vuruşunda top az farkla üstten auta gitti.

80. dakikada Legia Varşova'nın golü VAR incelemesi sonucunda iptal edildi. Korner atışından gelen topu kaleci Okan Kocuk uzaklaştıramayınca meşin yuvarlak Rajovic'in önünde kaldı. Bu futbolcu boş kaleye topu yuvarladı. Hakem Jeremie Pignard önce orta noktayı gösterdi, daha sonra VAR incelemesi sonucunda ofsayt gerekçesi ile golü geçersiz saydı.