Kerem Aktürkoğlu'ndan transfer itirafı: Beni o ikna etti

UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında sahasında Nice'i 2 golle geçen Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu, Milan Skriniar ve İsmail Yüksek açıklamalarda bulundu.

"TAKIMCA İYİYE GİDİYORUZ"

Önemli bir galibiyet aldıklarını ve zamanla daha iyi olacaklarını söyleyen Kerem, "Çok önemli bir galibiyet oldu. Camiamızın ihtiyacı vardı. Yeni hocamızla, yeni başkanımızla yeni sistemimiz var. Yeni arkadaşlarımız var. Ben de yeniyim. Biraz süreye ihtiyacımız vardı. Takımca iyiye gidiyoruz. Anlık olmuyor, belirli bir süreye ve taraftarımızın desteğine ihtiyacımız var. Onların da desteğini hissedince çok iyi oynadık." şeklinde konuştu.

"İSMAİL YÜKSEK İKNA ETTİ"

Transferine ilişkin konuşan Aktürkoğlu, "İsmail Yüksek, çok yakın arkadaşım yıllardır. Buraya gelmeden önce sürekli konuşuyordum. Beni o ikna etti. Müthiş oynuyor. Maçın yıldızı oydu. Ayağına yüreğine sağlık. Buradaki arkadaşlık ortamında bana çok yardımcı oldu. Diğer arkadaşlarımla da çok iyiyim. İrfan, Çağlar, Cenk Abi, herkesle çok iyiyim." ifadelerini kullandı.

"GERÇEKTEN ÇOK İYİ BİR MAÇ ÇIKARDIK"

İyi bir oyunla kazandıklarını kaydeden Skriniar, "Gerçekten çok iyi bir maç çıkardık. Büyük performans ortaya koyduk takım olarak. Savaştık, mücadele ettik, enerji harcadık, önde bastık, kazandığımız toplarla kaliteli oynadık. Taraftarlarımız her zamanki gibi bize büyük katkı sağladı. Onların desteğiyle oynayınca her şey çok daha kolay oluyor" dedi.

DOMENICO TEDESCO SÖZLERİ

Teknik Direktör Tedesco hakkında konuşan deneyimli savunmacı, "Hocamın bana güveniyor olmasından dolayı mutluyum. Bu çok önemli benim için. Yapmam gereken belli, maçta ve antrenmanda hep en iyisini yapmak. Takımın hakkını teslim etmek lazım, herkes çok iyi savaştı. Takımımla gurur duyuyorum. Büyük iltifat takıma! Bu şekilde devam etmemiz gerekiyor. Ancak birlik olursak büyük işler başarabiliriz." ifadelerini kullandı.

"İKNA ETMEYE ÇALIŞTIM BENFİCA'DAYKEN"

İsmail Yüksek ise "Kerem çok çalışkan bir çocuk, bu forma için de çok mücadele eden bir çocuk, Fenerbahçe'ye çok şeyler katacak bir çocuk. Fenerbahçe formasının değerini bilenlerden biri. Gelmeye ikna etmeye çalıştım Benfica'dayken. Onunla birlikte olduğumuz için mutluyuz. Çok iyi bir dost. Türk futbolu ve Fenerbahçe için önemli bir futbolcu. Bugün mükemmel bir açılış yaptı. İnşallah istikrarını devam ettirir." şeklinde konuştu.