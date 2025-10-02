Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Fenerbahçeli taraftarlardan Filistin'e destek: Nehirden denize kadar özgür olacak

Fenerbahçeli taraftarlardan Filistin'e destek: Nehirden denize kadar özgür olacak

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Fenerbahçeli taraftarlardan Filistin&#039;e destek: Nehirden denize kadar özgür olacak
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi

UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Nice'i konuk eden Fenerbahçe'de taraftarlar, İsrail saldırısı altında olan Filistin ve Filistin halkı için tribünlerden mesaj yolladı.

Kadıköy'de oynanan maçta Fenerbahçeli taraftarlar, İsrail saldırısı altında olan Filistin ve Filistin halkı için tribünlerden mesaj yolladı.

Maraton ile Okul Açık tribünü birleşim noktasında dev bir Filistin bayrağı yer alırken, iki kale arkasında İngilizce olarak, "Nehirden denize kadar Filistin özgür olacak" ve "Filistin'deki her çocuk güvenliği, sevgiyi ve geleceği hak ediyor" yazılı pankartlar asıldı. Tribünler tarafından "Kahrolsun İsrail, Filistin'e özgürlük" sloganı atıldı.

Fenerbahçeli taraftarlardan Filistin'e destek: Nehirden denize kadar özgür olacak - 1. Resim

Öte yandan sarı-lacivertli taraftarlar Nice mücadelesine de yoğun ilgi gösterdi. Tribünler tıklım tıklım dolarken, ısınma bölümünde tek tek futbolcular tribünlere çağrıldı. Okul Açık Tribünü'nde "Birlikte savaş, birlikte kazan" yazılı pankart yer aldı. Taraftarlar besteler söylerken, takımlarını da maça hazırladı.

