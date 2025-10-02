Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu tarihe geçti: Böylesi ilk kez yaşandı
Fenerbahçe'de bu sezonun en dikkat çeken transferlerinin başında gelen Kerem Aktürkoğlu, Avrupa Ligi'nin ikinci haftasındaki Nice müsabakasında attığı gollerle bir ilki başardı. Sarı lacivertli formayla ilk golünü atarak siftah yapan milli yıldız, attığı ikinci golün ardından bir ilke imza attı.
Fenerbahçe'nin milli yıldızı Kerem Aktürkoğlu, Avrupa Ligi'nin ikinci maç haftasında Nice ile karşılaştıkları mücadele attığı gollerle tarihi bir başarı yakaladı.
ÖNCE SİFTAH YAPTI
Kadıköy'de oynanan müsabakanın henüz 3. dakikasında sahneye çıkan milli yıldız Kerem Aktürkoğlu, takımını öne geçiren golü kaydetti ve sarı lacivertli formayla siftah yaptı.
ASİST TALISCA'DAN
Anderson Talisca kendi yarı sahasında kaptığı topta harika bir pasla Kerem Aktürkoğlu'nu savunma arkasına kaçırdı ve milli yıldız da sol çaprazdan yaptığı düzgün vuruşla fileleri havalandırdı.
SOW'DAN SONRA EN ERKEN GOL
Fenerbahçe formasıyla ilk golünü Nice ağlarına bırakan Kerem Aktürkoğlu, sarı lacivertliler adına Avrupa kupalarındaki en erken ikinci golü kaydetti. Milli futbolcu, bu istatistiği 1 Kasım 2016'da Manchester United'a karşı 01:06'da gol atan Moussa Sow'un ardından elde etti.
KEREM DUBLE YAPTI
Karşılaşmanın 25. dakikasında İsmail Yüksek'in şık pasını ceza sahası sol çaprazda kontrol eden Kerem Aktürkoğlu, penaltı noktasının önünden kaleye şutunu çıkardı, rakip savunmaya da çarpan top filelerle buluştu.
FENERBAHÇE'NİN TARİHİNE GEÇTİ
Nice maçının ilk 25 dakikasında iki gol birden atan Kerem Aktürkoğlu (02:05 & 24:52), Fenerbahçe tarihinde bir Avrupa kupası karşılaşmasında bunu başaran ilk oyuncu oldu.