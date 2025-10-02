Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu tarihe geçti: Böylesi ilk kez yaşandı

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu tarihe geçti: Böylesi ilk kez yaşandı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenerbahçe&#039;de Kerem Aktürkoğlu tarihe geçti: Böylesi ilk kez yaşandı
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'de bu sezonun en dikkat çeken transferlerinin başında gelen Kerem Aktürkoğlu, Avrupa Ligi'nin ikinci haftasındaki Nice müsabakasında attığı gollerle bir ilki başardı. Sarı lacivertli formayla ilk golünü atarak siftah yapan milli yıldız, attığı ikinci golün ardından bir ilke imza attı.

Fenerbahçe'nin milli yıldızı Kerem Aktürkoğlu, Avrupa Ligi'nin ikinci maç haftasında Nice ile karşılaştıkları mücadele attığı gollerle tarihi bir başarı yakaladı.

ÖNCE SİFTAH YAPTI

Kadıköy'de oynanan müsabakanın henüz 3. dakikasında sahneye çıkan milli yıldız Kerem Aktürkoğlu, takımını öne geçiren golü kaydetti ve sarı lacivertli formayla siftah yaptı.

ASİST TALISCA'DAN

Anderson Talisca kendi yarı sahasında kaptığı topta harika bir pasla Kerem Aktürkoğlu'nu savunma arkasına kaçırdı ve milli yıldız da sol çaprazdan yaptığı düzgün vuruşla fileleri havalandırdı.

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu tarihe geçti: Böylesi ilk kez yaşandı - 1. Resim

SOW'DAN SONRA EN ERKEN GOL

Fenerbahçe formasıyla ilk golünü Nice ağlarına bırakan Kerem Aktürkoğlu, sarı lacivertliler adına Avrupa kupalarındaki en erken ikinci golü kaydetti. Milli futbolcu, bu istatistiği 1 Kasım 2016'da Manchester United'a karşı 01:06'da gol atan Moussa Sow'un ardından elde etti.

KEREM DUBLE YAPTI

Karşılaşmanın 25. dakikasında İsmail Yüksek'in şık pasını ceza sahası sol çaprazda kontrol eden Kerem Aktürkoğlu, penaltı noktasının önünden kaleye şutunu çıkardı, rakip savunmaya da çarpan top filelerle buluştu.

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu tarihe geçti: Böylesi ilk kez yaşandı - 2. Resim

FENERBAHÇE'NİN TARİHİNE GEÇTİ

Nice maçının ilk 25 dakikasında iki gol birden atan Kerem Aktürkoğlu (02:05 & 24:52), Fenerbahçe tarihinde bir Avrupa kupası karşılaşmasında bunu başaran ilk oyuncu oldu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Bitcoin'de tarihi kapanış! Hedef 150 bin dolar mı?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
EuroLeague'de haftanın MVP'si belli oldu - SporEuroLeague'de haftanın MVP'si belli olduSadettin Saran'dan teknik direktörlük için radikal karar: Futbolcularla konuştu, bir saniye düşünmedi - SporSaran'dan teknik direktörlük görevi için radikal kararCanlı: Fenerbahçe, Nice ile karşılaşıyor - SporKadıköy'deki maçta üç gol ve bir penaltıUğurcan Çakır'a büyük onur: Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu - SporUğurcan Çakır'a büyük onur: Şampiyonlar Ligi'ne damga vurduArda Güler rekora imza attı: Milli yıldız göğsümüzü kabarttı - SporArda Güler bir rekora imza attıVictor Osimhen transferi nedeniyle hakim karşısına çıktı: Usulsüzlük yapıldığı iddiası - SporOsimhen transferi nedeniyle hakim karşısında
Sonraki Haber Yükleniyor...