Arda Güler rekora imza attı: Milli yıldız göğsümüzü kabarttı

Xabi Alonso'nun eflatun beyazlıların başına geçmesiyle İspanya kariyerinde yeni bir sayfa açan ve kendisine verilen şansı en iyi şekilde kullanmayı başaran Arda Güler, piyasa değerinde de büyük bir çıkış yakaladı.

Bu sezona harika bir giriş yapan ve LaLiga'da son çıktığı Atletico Madrid derbisinde birer gol ve asist katkısı yapan Arda, Şampiyonlar Ligi'ndeki Kairat mücadelesinde de gol pası vererek iyi performansını sürdürdü.

İYİ PERFORMANSI PİYASA DEĞERİNE DE YANSIDI

Real Madrid formasıyla Şampiyonlar Ligi ve LaLiga olmak üzere toplamda 9 maça çıkan milli futbolcu, 3 gol atıp 4 asist yaparak takımının başarısında büyük pay sahibi oldu.

Milli yıldızın Real Madrid kariyerindeki başarılı performansı, piyasa değerine çok olumlu bir şekilde yansıdı.

EN DEĞERLİ TÜRK OYUNCU OLDU

Son yapılan güncellemeyle birlikte Arda Güler, en değerli Türk futbolcu ünvanının sahibi oldu.

DEĞERİNİ 15 MİLYON EURO ARTIRDI

Transfermarkt'ın LaLiga için yaptığı futbolcu değerleri güncellemesinde Arda Güler, değerini 15 milyon euro artırmayı başardı.

Arda Güler'in yeni piyasa değeri 60 milyon euro oldu ve genç yıldız böylece en değerli Türk futbolcu ünvanını kazandı.

KENAN YILDIZI GERİDE BIRAKTI

Arda'dan önce bu ünvan, 50 milyon euro piyasa değeriyle Juventus'un milli yıldızı Kenan Yıldız'a aitti.