Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Arda Güler rekora imza attı: Milli yıldız göğsümüzü kabarttı

Arda Güler rekora imza attı: Milli yıldız göğsümüzü kabarttı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Arda Güler rekora imza attı: Milli yıldız göğsümüzü kabarttı
Arda Güler, Real Madrid, Xabi Alonso, LaLiga, Şampiyonlar Ligi, Futbol, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İspanyol Teknik Direktör Xabi Alonso'nun Real Madrid'in başına geçmesiyle kariyerinde adeta yeni bir sayfa açan milli yıldız Arda Güler, göz dolduran performansı sonrasında yaptığı sıçramayla önemli bir başarıya imza attı.

Xabi Alonso'nun eflatun beyazlıların başına geçmesiyle İspanya kariyerinde yeni bir sayfa açan ve kendisine verilen şansı en iyi şekilde kullanmayı başaran Arda Güler, piyasa değerinde de büyük bir çıkış yakaladı.

Bu sezona harika bir giriş yapan ve LaLiga'da son çıktığı Atletico Madrid derbisinde birer gol ve asist katkısı yapan Arda, Şampiyonlar Ligi'ndeki Kairat mücadelesinde de gol pası vererek iyi performansını sürdürdü.

İYİ PERFORMANSI PİYASA DEĞERİNE DE YANSIDI

Real Madrid formasıyla Şampiyonlar Ligi ve LaLiga olmak üzere toplamda 9 maça çıkan milli futbolcu, 3 gol atıp 4 asist yaparak takımının başarısında büyük pay sahibi oldu.

Milli yıldızın Real Madrid kariyerindeki başarılı performansı, piyasa değerine çok olumlu bir şekilde yansıdı.

Arda Güler rekora imza attı: Milli yıldız göğsümüzü kabarttı - 1. Resim

EN DEĞERLİ TÜRK OYUNCU OLDU

Son yapılan güncellemeyle birlikte Arda Güler, en değerli Türk futbolcu ünvanının sahibi oldu.

DEĞERİNİ 15 MİLYON EURO ARTIRDI

Transfermarkt'ın LaLiga için yaptığı futbolcu değerleri güncellemesinde Arda Güler, değerini 15 milyon euro artırmayı başardı.

Arda Güler'in yeni piyasa değeri 60 milyon euro oldu ve genç yıldız böylece en değerli Türk futbolcu ünvanını kazandı.

Arda Güler rekora imza attı: Milli yıldız göğsümüzü kabarttı - 2. Resim

KENAN YILDIZI GERİDE BIRAKTI

Arda'dan önce bu ünvan, 50 milyon euro piyasa değeriyle Juventus'un milli yıldızı Kenan Yıldız'a aitti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Borsa günü düşüşle tamamladı! Altın fiyatları bugünü de rekorsuz geçmediUğurcan Çakır'a büyük onur: Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu: Tedesco'dan sürpriz kadro tercihi - SporF.Bahçe'nin 11'i belli oldu: Tedesco'dan sürpriz tercihUğurcan Çakır'a büyük onur: Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu - SporUğurcan Çakır'a büyük onur: Şampiyonlar Ligi'ne damga vurduVictor Osimhen transferi nedeniyle hakim karşısına çıktı: Usulsüzlük yapıldığı iddiası - SporOsimhen transferi nedeniyle hakim karşısındaGöksel Gümüşdağ'dan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na ziyaret - SporGöksel Gümüşdağ'dan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na ziyaretBeşiktaş derbisi öncesi Galatasaray'ı tedirgin eden Osimhen gelişmesi! - SporGalatasaray'ı tedirgin eden Osimhen gelişmesiGalatasaray maçında sakatlanmıştı! Liverpool'a Alisson Becker'den kötü haber - SporG.Saray maçında sakatlanmıştı! Liverpool'a kötü haber
Sonraki Haber Yükleniyor...