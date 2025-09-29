Madrid derbisinde büyük hata! 'Alonso, Arda Güler'den özür dilemek zorunda kaldı'

Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, LaLiga'da oynanan derbi maçta Atletico Madrid'e 5-2 kaybetti. Bir gol ve bir asistle oynayan milli futbolcunun 59'uncu dakikada saha kenarına alınması, eleştiri oklarının teknik direktör Xabi Alonso'ya yönelmesine neden oldu. İspanyol çalıştırıcının, farklı mağlubiyet sonrası öz eleştiri yaptığı ve 20 yaşındaki futbolcuyla bir konuşma yaptığı iddia edildi.

"HATA YAPTIM, SENİ OYUNDAN ALMAMALIYDIM"

İspanyol basınından Defensa Central'in "Xabi Alonso, maç sonrası Arda Güler'den özür diledi" başlığıyla verdiği haberde; yıldız oyuncuyla yaptığı görüşmede Alonso'nun, "Belki bir hata yaptım, seni oyundan almamalıydım" dediği belirtildi.

"OYUN KURMAYA ÇALIŞAN TEK FUTBOLCUYDU"

Haberde, Arda Güler için "Real Madrid'in en iyi oyuncusuydu, orta sahada oyun kurmaya çalışan tek futbolcuydu. Ancak teknik direktörün vermesi gereken önemli kararlar vardı ve onu oyundan çıkarmayı tercih etti" yorumu yapıldı.

İLK 11'DE DEVAM

Madrid derbisi sonrası İspanyol basınında yer alan haberde, 43 yaşındaki teknik adamın, bu sezon La Liga'da 3 gol, 3 asist ile oynayan Arda Güler'e çoğu maçta ilk 11'de görev vermeye devam etmeyi planladığı aktarıldı.