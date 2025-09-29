Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Madrid derbisinde büyük hata! 'Alonso, Arda Güler'den özür dilemek zorunda kaldı'

Madrid derbisinde büyük hata! 'Alonso, Arda Güler'den özür dilemek zorunda kaldı'

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Madrid derbisinde büyük hata! &#039;Alonso, Arda Güler&#039;den özür dilemek zorunda kaldı&#039;
Spor Haberleri

Arda Güler, Real Madrid'in deplasmanda Atletico Madrid'e 5-2 yenildiği maçta bir gol ve bir asistllik performans sergiledi. Milli futbolcuyu 59'uncu dakikada oyundan alan teknik direktör Xabi Alonso, eleştirilerin odağında yer alıyor. İspanyol çalıştırıcının, karşılaşmanın ardından genç yıldızla görüşme yaptığı iddia edildi.

Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, LaLiga'da oynanan derbi maçta Atletico Madrid'e 5-2 kaybetti. Bir gol ve bir asistle oynayan milli futbolcunun 59'uncu dakikada saha kenarına alınması, eleştiri oklarının teknik direktör Xabi Alonso'ya yönelmesine neden oldu. İspanyol çalıştırıcının, farklı mağlubiyet sonrası öz eleştiri yaptığı ve 20 yaşındaki futbolcuyla bir konuşma yaptığı iddia edildi.

Madrid derbisinde büyük hata! 'Alonso, Arda Güler'den özür dilemek zorunda kaldı' - 1. Resim

"HATA YAPTIM, SENİ OYUNDAN ALMAMALIYDIM"

İspanyol basınından Defensa Central'in "Xabi Alonso, maç sonrası Arda Güler'den özür diledi" başlığıyla verdiği haberde; yıldız oyuncuyla yaptığı görüşmede Alonso'nun, "Belki bir hata yaptım, seni oyundan almamalıydım" dediği belirtildi.

Madrid derbisinde büyük hata! 'Alonso, Arda Güler'den özür dilemek zorunda kaldı' - 2. Resim

"OYUN KURMAYA ÇALIŞAN TEK FUTBOLCUYDU"

Haberde, Arda Güler için "Real Madrid'in en iyi oyuncusuydu, orta sahada oyun kurmaya çalışan tek futbolcuydu. Ancak teknik direktörün vermesi gereken önemli kararlar vardı ve onu oyundan çıkarmayı tercih etti" yorumu yapıldı.

Madrid derbisinde büyük hata! 'Alonso, Arda Güler'den özür dilemek zorunda kaldı' - 3. Resim

İLK 11'DE DEVAM

Madrid derbisi sonrası İspanyol basınında yer alan haberde, 43 yaşındaki teknik adamın, bu sezon La Liga'da 3 gol, 3 asist ile oynayan Arda Güler'e çoğu maçta ilk 11'de görev vermeye devam etmeyi planladığı aktarıldı.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

