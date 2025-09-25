İspanyollar duyurdu: Real Madrid'den Arda Güler'e rekor maaşla yeni sözleşme

Real Madrid'de İtalyan çalıştırıcı Carlo Ancelotti'nin yerine Xabi Alonso'nun teknik direktörlük görevine getirilmesiyle birlikte kadronun değişmez isimlerinden olan, bu sezon forma giydiği 7 maçın 6'sında ilk 11'de görev alan Arda Güler hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

2 KAT ZAMLI YENİ SÖZLEŞME

İspanyol basınında yer alan habere göre; Real Madrid Kulübü Başkanı Florentino Perez, 7 maçta 516 dakika süre alan ve 2 gol, 2 asistlik performans sergileyen Arda Güler için kararını verdi.

Perez'in, yıllık maaşı yaklaşık 5 milyon euro olan 20 yaşındaki orta saha oyuncusuna 2 kat zamlı maaşla yeni sözleşme önerdiği belirtildi. Haberde, Arda Güler'in söz konusu öneriye sıcak baktığı aktarıldı.

YILLIK 10 MİLYON EURO

Güncel piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösterilen yıldız oyuncu ile eylül ayında yeni sözleşme yapılacağı öne sürüldü.

Real Madrid'de 3'üncü sezonunu geçiren Arda Güler'in, imza sonrası yıllık 10 milyon euro garanti ücret alacağı iddia edildi.